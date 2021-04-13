Taekwondocular hazırlıklarını sürdürüyor

Sporcular Dünya kupası ve KKTC yapılacak Üç Uluslararası Müsabakaya hazırlanıyor

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen ve 2021 Yılı içerisinde yapalacak olan Dünya şampiyonası, Dünya kupası ve KKTC yapılacak Üç Uluslararası Müsabakaya hazırlı karşılaşmaları Cuma günü yapıldı.

Lisanslı Performans Sporcuları Girne Avrasya Taekwondo merkezi Bahçesinde açık havada , Sosyal Mesafe ,Hijyen ve Maske kurallarına uyularak Kendilerini deniyorlar Performans Sporcularının Son durumları görmek için yarıştılar.

Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu, Antrenörler Ramadan Gökbilen ve Ceyda Uçaner Sporcuları Dört Disiplinde ( Hyong-Kırış-Musabaka-Zor haraketler) disiplinlerinde Milli takım aday kadrosu belirlemek için büyük uğraş veriyorlar.

BAYANLAR ZOR HARAKETLER YARIŞLARINDA SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1.Şerife Patlar

3.Kategori: 1.Açelya Ergin

4.Kategori: 1.Zeynep Keskin

5.Kategori: 1.Sıla Taneri

6.Kategori: 1. Elif Altuntaş

7.Kategori: 1.Hira Nur Tümay

8.Kategori: 1.Gizem Gürpınar

9.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu

10.Kategori: 1.Azra Turan

11.Kategori: 1.Meliz Mina Kızıltaş

12.Kategori: 1.Duru Su Yenice

13.Kategori: 1.Raza Tümay

14.Kategori: 1.Saltanat Omurova

15.Kategori: 1.Gülnaz Edalı

ERKEKLER ZOR HARAKETLER YARIŞLARINDA SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

1.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy

2.Kategori: 1.Efe Güleç

3.Kategori: 1.Emir Kaflı

4.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak

5.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

6.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu

7.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren

8.Kategori: 1.Agit Yenice

9.Kategori: 1.Özkay Ramiz

10.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

11.Kategori: 1.Eren Külahçıoğlu

12.Kategori: 1.Emir Kemal

13.Kategori: 1.Emirhan Edalı