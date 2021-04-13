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Taekwondocular hazırlıklarını sürdürüyor

13 Nisan 2021 Salı 19:32
Taekwondocular hazırlıklarını sürdürüyor
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Sporcular Dünya kupası ve KKTC yapılacak Üç Uluslararası Müsabakaya hazırlanıyor

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen ve 2021 Yılı  içerisinde yapalacak olan Dünya şampiyonası, Dünya kupası ve KKTC yapılacak  Üç Uluslararası  Müsabakaya   hazırlı karşılaşmaları Cuma günü yapıldı.

Lisanslı  Performans Sporcuları  Girne Avrasya Taekwondo merkezi Bahçesinde açık havada , Sosyal Mesafe ,Hijyen ve Maske kurallarına  uyularak Kendilerini  deniyorlar   Performans Sporcularının Son durumları  görmek için yarıştılar.

Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Masterler Öykü Ergin ve Ali  Uslu, Antrenörler Ramadan Gökbilen ve Ceyda Uçaner    Sporcuları  Dört Disiplinde ( Hyong-Kırış-Musabaka-Zor haraketler)  disiplinlerinde  Milli takım aday kadrosu belirlemek için büyük  uğraş veriyorlar.

BAYANLAR ZOR HARAKETLER YARIŞLARINDA  SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

1.Kategori:         1.Pınar Akarpınar

2.Kategori:         1.Şerife Patlar

3.Kategori:         1.Açelya Ergin

4.Kategori:         1.Zeynep Keskin

5.Kategori:         1.Sıla Taneri               

6.Kategori:         1. Elif Altuntaş

7.Kategori:         1.Hira Nur Tümay

8.Kategori:         1.Gizem Gürpınar

9.Kategori:         1.Hande Erşahinoğlu

10.Kategori:       1.Azra Turan

11.Kategori:       1.Meliz Mina Kızıltaş

12.Kategori:       1.Duru Su Yenice

13.Kategori:       1.Raza Tümay

14.Kategori:       1.Saltanat Omurova

15.Kategori:       1.Gülnaz Edalı

ERKEKLER ZOR HARAKETLER YARIŞLARINDA  SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

1.Kategori:         1.Şakir Yağızsoy        

2.Kategori:         1.Efe Güleç       

3.Kategori:         1.Emir Kaflı

4.Kategori:         1.Yunus Emre Tomak

5.Kategori:         1.Kıvanç Çağlin

6.Kategori:         1.Denktaş Karamahmutoğlu

7.Kategori:         1.Çetin Çiftsüren

8.Kategori:         1.Agit Yenice

9.Kategori:         1.Özkay Ramiz

10.Kategori:       1.Şakir Atınç Yağızsoy

11.Kategori:       1.Eren Külahçıoğlu

12.Kategori:       1.Emir Kemal

13.Kategori:       1.Emirhan Edalı

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