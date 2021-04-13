Taekwondocular hazırlıklarını sürdürüyor

Sporcular Dünya kupası ve KKTC yapılacak Üç Uluslararası Müsabakaya hazırlanıyor
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen ve 2021 Yılı içerisinde yapalacak olan Dünya şampiyonası, Dünya kupası ve KKTC yapılacak Üç Uluslararası Müsabakaya hazırlı karşılaşmaları Cuma günü yapıldı.
Lisanslı Performans Sporcuları Girne Avrasya Taekwondo merkezi Bahçesinde açık havada , Sosyal Mesafe ,Hijyen ve Maske kurallarına uyularak Kendilerini deniyorlar Performans Sporcularının Son durumları görmek için yarıştılar.
Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu, Antrenörler Ramadan Gökbilen ve Ceyda Uçaner Sporcuları Dört Disiplinde ( Hyong-Kırış-Musabaka-Zor haraketler) disiplinlerinde Milli takım aday kadrosu belirlemek için büyük uğraş veriyorlar.
BAYANLAR ZOR HARAKETLER YARIŞLARINDA SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar
2.Kategori: 1.Şerife Patlar
3.Kategori: 1.Açelya Ergin
4.Kategori: 1.Zeynep Keskin
5.Kategori: 1.Sıla Taneri
6.Kategori: 1. Elif Altuntaş
7.Kategori: 1.Hira Nur Tümay
8.Kategori: 1.Gizem Gürpınar
9.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu
10.Kategori: 1.Azra Turan
11.Kategori: 1.Meliz Mina Kızıltaş
12.Kategori: 1.Duru Su Yenice
13.Kategori: 1.Raza Tümay
14.Kategori: 1.Saltanat Omurova
15.Kategori: 1.Gülnaz Edalı
ERKEKLER ZOR HARAKETLER YARIŞLARINDA SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
1.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy
2.Kategori: 1.Efe Güleç
3.Kategori: 1.Emir Kaflı
4.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak
5.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin
6.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu
7.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren
8.Kategori: 1.Agit Yenice
9.Kategori: 1.Özkay Ramiz
10.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy
11.Kategori: 1.Eren Külahçıoğlu
12.Kategori: 1.Emir Kemal
13.Kategori: 1.Emirhan Edalı