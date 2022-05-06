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Taçoy’dan Lefkoşa Çocuk Yuvası annelerine ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda görev yapan anneleri ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

06 Mayıs 2022 Cuma 12:15
Taçoy’dan Lefkoşa Çocuk Yuvası annelerine ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, annelere günün anısına hediye takdim eden Taçoy, bu zorlu pandemi günlerinde özveri ve emeklerinden ötürü tüm annelere teşekkür etti.

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Yuvada çalışan annelerin hem evde hem de Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda özveriyle annelik görevini yerine getirdiğini belirten Taçoy, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı insan hayatının her alanına dokunuyor. Yuvamızda çalışan annelerimiz de kendilerinden ödün vererek, emek ve çabayla, hem kendi evlerinde hem de Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda özveriyle çocuklara annelik yapıyor. Anneliğin ne kadar kutsal olduğu, annelerin hakkının ödenemeyeceği herkesin malumudur. Sizlere emekleriniz için ne kadar teşekkür etsek azdır.” ifadelerini kullandı.

Taçoy, yuva annelerine Anneler Günü için hazırlanmış hediyelerini takdim ederek, anı fotoğrafı çektirdi.

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Son Güncelleme: 06.05.2022 13:47
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