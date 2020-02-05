Taçoy Van’da Çığ Felaketinde Hayatını Kaybedenlere Rahmet Diledi

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Van’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Taçoy yazılı açıklamasında, “Van’da art arda yaşanan çığ felaketini büyük bir üzüntü ile öğrendim. ‪Çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. ‬‬‪Başımız sağolsun” dedi. ‬‬‬‬



(EMR/HA) ‬