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Taçoy’dan Hükümete “istihdam” Eleştirisi Ve Uyarı…

Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, hükümetin yerli istihdamı destekleme tüzüğünü değiştirmesi halinde özel sektörün yabancı istihdamına yöneleceği ve yerli işsiz sayısının artacağı uyarısında bulundu.

Taçoy’dan Hükümete “istihdam” Eleştirisi Ve Uyarı…

Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, hükümetin yerli istihdamı destekleme tüzüğünü değiştirmesi halinde özel sektörün yabancı istihdamına yöneleceği ve yerli işsiz sayısının artacağı uyarısında bulundu.

10 Şubat 2019 Pazar 12:57
Taçoy’dan Hükümete “istihdam” Eleştirisi Ve Uyarı…


Lefkoşa, 10 Şubat 19 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, hükümetin yerli istihdamı destekleme tüzüğünü değiştirmesi halinde özel sektörün yabancı istihdamına yöneleceği ve yerli işsiz sayısının artacağı uyarısında bulundu.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, popülist yaklaşımdan öteye gitmeyen ve gidemeyen hükümeti
anlamanın çok güç olduğunu, geçmişin faturasını haksız bir şekilde UBP’ye kesmeye kalkışan hükümet partilerinin fayadalandıkları veya faydalanmak istedikleri kaynakların nerden geldiğini ise unuttuklarını savundu.

Bunun en çarpıcı olanlardan bir tanesinin yerli istihdamın desteklenmesi için hazırlanan tüzük değişikliği olduğunu kaydeden Taçoy, “ilgili Bakan ve hükümetin, Dünyayı yeniden keşfeder edasıyla müthiş bir iş yaptığını iddia ederek fonu hatalı kullanmaya kalkışırken, bu fonun Ocak 2010’da İhtiyat Sandığı yasasında UBP tarafından yapılan bir değişiklikle oluşturulduğunu halkın dikkatinden kaçırmaya çalıştığını” ileri sürdü.

Taçoy açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu arada biriken paranın nerden geldiğini ve ne amaçla kimden toplandığını da halktan gizliyorlar ya da biliyorlar. Oysa şu açık ki Fonda toplanan para işveren katkısı ile toplanmaktadır ve gayet doğal olarak iş dünyasının görüşleri dikkate alınmalıdır.

Dolayısıyla, UBP ve iş dünyası bu fona ve bu fondan para kullanılmasına karşı değildir. UBP yerli istihdama destek için bu projeyi yapmasa idi, siz neyin siyasetini yapacaktınız?

Ancak, yapmış olduğunuz siyaset kimin parası ve birikimleri ile yapıldığını unutmayın. Amacının ne olduğunu unutmayın. Dolayısı ile siz bu para ile özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edeceğim diyemezsiniz.

Yasanın ruhuna ve amacına aykırı davranamazsınız. Bu duruma kendi parası ile sendikalaşmaya gidilmesinden rahatsız olan özel sektördeki işvereni suçlamak doğru değildir. Yasa, bir kişiye iki yıllığına verilecek olan destekten öte değildir. Bu da demektir ki bu düzenleme ‘benden sonrası tufan’ anlayışıyla yapılmaktadır. Bizim karşı olduğumuz budur.”

“SİSTEMİN DİBİNE DİNAMİT KOYMAK…”

Var olan mevcut uygulamayı değiştirmenin sadece “sistemin dibine dinamit koymak” anlamına geleceğini savunan Taçoy, sendikal örgütlenmeden dolayı yabancı istihdamına yönlenecek olan özel sektörün, ülkedeki işsizlik oranını artıracağının unutulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

(RU/HA)
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