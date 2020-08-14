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Taçoy Atlılar, Muratağa Ve Sandallar Şehitlerini Saygı Ve Şükranla Andı

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Atlılar, Muratağa ve  Sandallar  şehitlerini saygı ve şükranla andı, rahmet diledi.

14 Ağustos 2020 Cuma 12:29
Taçoy Atlılar, Muratağa Ve Sandallar Şehitlerini Saygı Ve Şükranla Andı
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Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Atlılar, Muratağa ve  Sandallar  şehitlerini saygı ve şükranla andı, rahmet diledi.
Muratağa - Sandallar - Atlılar katliamlarının yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Taçoy 
“Hafızamızdan silinmeyen o görüntülere maruz kalan insanımızın tek suçu Türk olmak. Bu vandalizmin ülkemizde bir daha yaşanmaması gerekiyor. Bunun için yıllardır, her platformda çözüm önerileri ile yine çözüm yolunu gösteren Türk tarafı olmuştur. Bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan olayların temelinde yatan da tıpkı o dönemde olduğu gibi, varlığımızın bu adada yok sayılma girişimleridir” dedi.

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Taçoy, “şükür, Anavatan yanımızdadır. Şükür, şimdi çok daha güçlüyüz. Şükür, tüm baskılara cevap verecek eşit güce sahibiz. Bir kez daha, bu adanın tüm zenginlik ve güzelliklerini uluslararası hukuk çerçevesinde ve akıl yoluyla paylaşma teklifimizi yinelerim” ifadelerini de kullandı.

(ÖZ/HA)

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