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Taçoy, Yeniceköy’de bulunan eski polis okulu binasında incelemelerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kullanımına tahsis edilen Yeniceköy’de bulunan eski polis okulu binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

19 Mart 2022 Cumartesi 20:00
Taçoy, Yeniceköy’de bulunan eski polis okulu binasında incelemelerde bulundu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı Tunç Adanır ile birlikte  binayı ziyaret eden Taçoy’a  Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da eşlik etti.

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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tahsis edilen binanın toplumun  dezavantajlı kesimlerine  nasıl katkı sağlayabileceği   konusunda   Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı  Tunç Adanır ile  istişarelerde bulunan Taçoy, binanın durumu hakkında bilgi alarak;  binanın Sosyal Hizmetler Dairesi’nin  ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmasına dönük plan  ve projeleri için  Adanır ile  görüş alışverişinde bulundu.

 Taçoy,  Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası ile işbirliği içinde  çalışarak  binanın atıl durumdan kurtulup sosyal devlet anlayışıyla farklı projelerle  topluma yeniden kazandırılmasını amaçladıklarını  söyledi.

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Son Güncelleme: 20.03.2022 07:16
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