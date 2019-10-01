Taçoy: “Yeni dönemde Meclis’i kritik kararlar bekliyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Meclis’in Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve egemenliğinin sembolü, demokratik ve laik yaşam biçiminin ise garantisi olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 9. Dönem 3. Yasama Yılına başlaması nedeniyle bir mesaj yayımlayan Taçoy, yeni yasama yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

Mesajının başında hayatını kaybeden Erol Kazım Andaç ile Oktay Feridun’a rahmet dileyen Taçoy, her ikisinin de vermiş olduğu hizmetler ve saygın kişilikleri ile hatırlanacağını söyledi.

Siyasi anlamda tanınmamış olsa bile, KKTC’nin parlamenter demokrasi bakımından örnek ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Taçoy, Meclis’in kutsal çatısı altında bir milletvekili olarak görev almaktan büyük bir şeref ve onur duyduğunu vurguladı.

Yeni yasama yılında gerek iktidar gerekse muhalefete son derece önemli görevler düştüğüne işaret eden Taçoy, Kıbrıs Türk halkına yaraşır şekilde çalışmanın temel hedef olması gerektiğini söyledi.

Bakan Taçoy, ülkenin ihtiyaç duyduğu yasaların zamanında ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması için var gücüyle çalışırken, topluma örnek olacak davranışlar sergilenmesi gerektiğine de değinerek, Meclis çatısı altında yapılacak tartışmaların yapıcı olmasının önemine vurgu yaptı.

Taçoy, yeni dönemde Kıbrıs Türk halkı’nın geleceğine yönelik bir takım olumsuzlukların yaşanma ihtimali bulunduğuna da işaret ettiği açıklamasında, bu gibi durumlarda halkın iradesinin temsil edildiği kutsal Meclisin kritik kararlarının büyük önem taşıyacağını söyledi.

Ekonomik konuların yanı sıra gündelik yaşamı kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesinin Meclis gündeminin ilk sırasında yer almasını hedeflediklerini anlatan Taçoy, Kıbrıs konusunda da Meclis’in bazı kararlara imza atması gerektiğini ifade etti.

Meclis’in Kıbrıs Türk halkına yaraşır bir olgunlukla kendisine verilen görevi yerine getireceğine duyduğu güveni de dile getiren Taçoy, yeni yasama yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

