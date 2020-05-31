Taçoy: Üreticilerimizle gurur duyuyorum

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy Yeşilırmak’ta bir çilek tarlası ziyareti sonrasında sosyal medya hesabından yaşanılan pandemi ve ekonomik süreç içerisinde üreticilerle ilgili bir paylaşım yapıp, Kıbrıs’ın yerli üreticisine ve ve üretmenin önemine değindi.

Üreticilerle gurur duyduğunu ve zor günlerin işbirliği ile aşılabileceğini kaydeden Taçoy’un paylaşımı şu şekilde;

‘Yoğun tempo içerisinde; Yeşilırmak’ta dalından koparılan iki çilek. Yüzüme vuran güzel bir rüzgar, içime dolan huzur.

Biz güzel bir ülkenin insanlarıyız. Doğamız, taşımız, toprağımız…

Ve üretince daha güzeliz. Üretim bizi geleceğe taşıyacak.

Pandemi süreci elbette sona ermedi. Doğru zamanlarda doğru adımlar atarak, ekonomiyi daha erken konuşma fırsatı bulduk.

Şimdi ise her alanda üreterek, kalkınma hamlesini de hep beraber başarı ile sonuçlandırmalıyız.

Ülkemiz, güzel bir ülke.

Bu ülkenin insanları, güzel insanlar.

Üretince başka bir güzel oluyoruz. Ben, üretenin ürününü tüketirken üreticilerimizle gurur duyuyorum. Daha bir keyifle tüketiyorum.

Hep birlikte başaracağız.

El ele bu zor günleri de geçeceğiz.

Herkese üretimden kopmadan, iyi bir hafta sonu dilerim.’