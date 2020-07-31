Taçoy: "Ülke olarak hem içte hem de bölgesel anlamda zor bir süreç bizi bekliyor"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, halkın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde tüm dileklerin gerçekleşmesini temenni etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bu zor dönemde, toplumsal dayanışma ile el ele vererek zor günlerden çıkma çabasının devam etmesi gerektiğini belirterek, “Ülke olarak hem içte, hem de bölgesel anlamda zor bir süreç bizi bekliyor. Bayram dayanışmasını, hayatın her alanında daha uzun bir süre sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Siyaset yapanlar olacağını, bunları da bilerek ilerleyeceklerini söyleyen Taçoy, dönemin, mevcut koşullardan bağımsız düşünme ve kişisel hareket etme dönemi olmadığını vurguladı.

Taçoy şöyle devam etti;

“Bunun için elimiz taşın altında olacak. Motivasyonumuz bu ülke insanının hak ettiği yaşam seviyesine ulaşması, bunun için gereken çabanın kutsallığına inanmamızdır.

Anavatan Türkiye ile birlikte, çok zaman zor koşullardan geçtik, ama günün sonunda başardık.

Bayramlar, kırgınlıkların da sona erdirildiği zamanlardır. Bu önemli bir Müslüman ve Türk geleneğidir.

Şimdi, siyasette de kırgınlıklara son verme ve ülke işin çalışma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hepimizin bayramı kutlu olsun”