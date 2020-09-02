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Taçoy: “UBP Tatar’ın etrafında birleşti”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendirerek, Ulusal Birlik Partililerin, Başbakan, UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar etrafında birleştiğini söyledi. 

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:07
Taçoy: “UBP Tatar’ın etrafında birleşti”
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendirerek, Ulusal Birlik Partililerin, Başbakan, UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar etrafında birleştiğini söyledi. 
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimi, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler gibi konu başlıklarını değerlendiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın izlediği propaganda ile ilgili de değerlendirme yaptı, eleştirilerde bulundu.
“UBP’NİN ALDIĞI OY HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN ERİŞEBİLECEĞİ BİR OY DEĞİLDİR”
“Ulusal Birlik Partisinin, ülkenin en büyük partisi olduğunu” söyleyen Taçoy, kurulduğu günden bu zamana geçirdiği süreçleri hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: 
 “UBP ile kimler uğraşmadı ki.. Baba Denktaş mücadele içinde girdi, UBP aralıkta yapılan seçimde birinci çıktı. Avrupa, Amerika, Türkiye, UBP’nin savunduğu tezlere karşı çıktı, UBP’ye karşı anti propaganda yapıldı. 2003’te yüzde 31, 2005’te yüzde 33 oy aldı. Biz kendi içimizde 2012’de kavga yaşadık, kendi partimizi ikiye böldük, UBP’nin aldığı oy yüzde 23, UBP’nin aldığı oy hiçbir siyasi partinin erişebileceği bir oy değildir.”
“GÖRÜŞ OLARAK TATAR’IN ETRAFINDADIR”
UBP’nin oyunun sabit olduğunu dile getiren Taçoy, taban oyuyla partinin iddialı olduğunu söyledi. 
“Taban her zaman oradadır, gider görevini yerine getirir” diyen Taçoy, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Görüş olarak Tatar’ın etrafındadır. Sayın Cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edecek olan yere sahip biridir. Dualar okundu diye eleştiri var. Kıbrıs Türk halkı siyasetçiyi arar, ulaşamaz suçlusun, hemen eleştiriye başlar. Düğüne davet eder, gitmezsin eleştiri alırsın. Seçim psikolojisi içinde bir eve davet edilir, dualar okunur, muhalefet malzeme eder. Adamın rahatsızlığı yüzünden belli. Ona sorun bakalım, neler hissetti. Bunu çekip atandır önemli olan.”

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MUHALEFETE ELEŞTİRİ
Taçoy konuşmasında muhalefete de değinerek, “muhalefetin önceden tebrik ederken, şimdi seçim var diye eleştirileri sıraladığını” söyledi.
Taçoy, “Bir açılışa katılıyorum, hükümetin aldığı tebrikleri takdir ettiklerini belirten muhalefet var. Muhalif olan partilerin başkanları söylüyor. Seçim startına girince eleştiriye dönüyor. Ekonomi konusunda da aynısını söylüyorlar.” diye konuştu.
 “Montana sonrasında Sayın Akıncı’yı eleştirdim. Özellikle Berlin’de. Sonra zaten Kıbrıs meselesi konusunda Cumhurbaşkanını görüşme nezdinde eleştirmedim, çünkü eleştirecek bir şey yoktu. Sadece festival kralı ilan ettim kendisini” ifadelerini kullanan Taçoy, Akıncı’nın “seçim dönemindeki söylemlerini” eleştirdi. 
Taçoy, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın seçim yaklaştıkça görüşmecilik sıfatıyla ortaya çıkıp Türkiye’yi suçlayıcı pozisyonların içerisine girdiğini, Türkiye’den gelip insanların burada yaşamasını, ikiye bölecek söylemlerle eleştirdiğini ve propaganda malzemesi olarak kullandığını” savundu. Taçoy, “Bugüne kadar hiçbir makama saldırım olmadı. Hala olduğuna inanmıyorum. Ama yapılan hareket topluma zarar veriyorsa eleştiririm” 
KKTC- TC arasını açmaya çalışıldığını savunan Taçoy, Cumhurbaşkanının Fransız Büyükelçisini görmesinin bile tepki olduğunu ileri sürdü.
Taçoy, “Bu olaylar bugün başlamadı. Vatandaşı uyarıyoruz, bu hareketler seçim için yapılan hareketlerdir. Türkiye, KKTC’yi tanıyan tek ülke, aramızı açmaya çalışan söylemlerin olması zararlı. Bunlar direkt olarak devlete yapılan saldırıdır. Sessiz kalmayacağız” dedi.
Taçoy, “1974’ten bugüne ilk kez birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var ve Kıbrıs Türk halkının lehine çevirmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı yapmıyor, tartışma içine giriyor. Biz Cumhurbaşkanı seçmiyoruz, Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin  Kıbrıs Türk halkının haklarını koruması için seçime gidiyoruz. Sen benim hakkımı korumayacaksan niye seni seçeyim?” diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 02.09.2020 19:14
Anahtar Kelimeler:
UbpHasan TaçoyEkonomi Ve Enerji Bakanı
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