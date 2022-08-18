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Taçoy, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Görüştü

18 Ağustos 2022 Perşembe 12:15
Taçoy, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Görüştü

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taçoy ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mevlüt Çavuşoğlu görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC ekonomisinin daha da güçlendirilmesi için KKTC hükümetiyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs'ı her daim ve her yerde savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 18.08.2022 13:37
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