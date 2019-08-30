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Taçoy, Turkcell Yönetim Kurulu ile görüştü

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç Başkanlığı’ndaki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Taçoy, Turkcell Yönetim Kurulu ile görüştü

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç Başkanlığı’ndaki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:02
Taçoy, Turkcell Yönetim Kurulu ile görüştü

Ekonomi ve Enerji  Bakanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Akça ve Koç’a, Turkcell Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı İ.Serhat Demir, Turkcell Finans Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez, Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell Regülasyon ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler eşlik etti.

TAÇOY: PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşmasında ülkemizin gelişmesi için yatırım yapan ve ülke ekonomisinin daha da yukarılara taşınmasına katkı koyan Turkcell gibi şirketleri her zaman takdir ettiğini vurguladı. Taçoy, söz konusu bu tarz projelere her zaman destek olduklarını belirttiği konuşmasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini de yakından takip ettiğini söyleyerek yeni çalışmalarında başarılar diledi.

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AKÇA: YENİ YATIRIMLARLA ÜLKEYİ İLERİYE TAŞIMA HEVESİNDEYİZ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinde yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Akça, Turkcell ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çalışmaları ve yeni projeleri hakkında Bakan Taçoy’a bilgi verdi. Akça Turkcell’in gerçekleştirdiği uluslararası yatırımların önemini aktardığı konuşmasında, adada da çok değerli yatırımları olduğunu vurguladı.  Turkcell Grup içerisinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Akça, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’nı da aynı şekilde önemsediklerine değindi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet , teknoloji alanında yatırım yaparak ülkeyi daha da ilerilere taşıma heveslerinin olduğunu vurguladığı konuşmasında bunun için hazır olduklarını söyleyerek hükümetin desteğiyle bu yatırımları gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Turkcell Yönetim Kurulu olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın her zaman yanında olduklarını dile getiren Akça, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Turkcell Grup şirketleri içerisinde Güneş Enerji Santrali olan ilk şirket olduğunu hatırlatarak bu yatırımların da devamını arzuladıklarını söyledi.

Son Güncelleme: 30.08.2019 20:24
Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyKktcell Yönetim Kurulu
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