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Taçoy:” Tüp gazda zorunlu fiyat artırımı bayramdan sonra ele alınacak”

Taçoy:” Tüp gazda zorunlu fiyat artırımı bayramdan sonra ele alınacak”

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:24
Taçoy:” Tüp gazda zorunlu fiyat artırımı bayramdan sonra ele alınacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, tüp gazda zorunlu fiyat artırımının Ramazan Bayramı’ndan sonra ele alınıp görüşüleceğini açıkladı.
 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, tüp gaz fiyatları ile ilgili düzenleme yapan Alpet ve Kıbrıs Türk Petrolleri yetkilileriyle temasa geçtiklerini ve fiyat artırımının Ramazan Bayramı’ndan sonra ele alınıp görüşülerek değerlendirileceğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığa, tüp gaz fiyatında bir miktar artışa gidileceği bilgisi ulaşmıştır. Öncelikle şunu belirtmekte fayda görüyorum; tüp gaz fiyatı ile ilgili düzenleme yapma yetkimiz bulunmamaktadır.

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İlgili şirketler olan Alpet ve Kıbrıs Türk Petrolleri’nin yetkilileri ile derhal temasa geçip, zorunlu fiyat artırımının Ramazan Bayramı sonrasında ele alınmasını talep ettik. 

Her iki şirket yetkilileri, talebimize olumsuz yanıt vermemiştir. Bayram sonrası görüşülerek durum değerlendirmesi yapılacaktır.

Ancak, petrol ürünlerinin fiyat artış veya indirimlerinde, Bakanlığımızın, hükümetimizin bir müdahale şansı söz konusu olmadığını tekrar belirtmek isterim. 

İmkanlar ve yasalar elverdiğince örneğin gaz fiyatlarında bazı fonların devreye girmesi söz konusu olabilir ancak şunu da halkımızın dikkatine getirmekte fayda olduğu inancındayım; o şansımız ne yazık ki bir önceki hükümet döneminde yitirilmiştir.

Bayram sonrasında akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarında fiyat artışının kaçınılmaz olacağını saklamanın doğru olmadığını belirtirken, halkımızdan sabretmelerini, bize güvenmelerini ve kaçınılmaz fiyat artışları konusunda elimizden geleni yapmak için canla başla çalıştığımıza güvenmelerini talep ediyoruz”
 

Son Güncelleme: 03.06.2019 17:31
Anahtar Kelimeler:
Tüpgaz Zorunlu Fiyat
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