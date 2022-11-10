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Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen projelerin Kıbrıs Türk halkının geleceğinin garantisi olduğunu söyledi.

10 Kasım 2022 Perşembe 15:31
Taçoy: “Son” değil, Başlangıç”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyaretini değerlendiren Taçoy, “Çıktığımız yoldan bizi döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Taçoy, açılışı yapılan projeler ile açıklanan hibe programlarının KKTC açısından taşıdığı öneme işaret ederek, Kıbrıs Türk halkını geleceğe taşıyacak çalışmaların artarak süreceğini vurguladı.

Bakan Taçoy, KKTC’nin siyasi tanınma hamlesinde ekonomik gelişmelerin büyük katkısı olacağının altını çizerek, “Sadece siyasi beklentilerle yetinmeyeceğiz. Ekonomimizin kalkınması için gereken her türlü adımı da atacağız. KKTC geleceğe güçlü ekonomisi ile üreten bir ülke olarak ulaşacaktır. Kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir ekonomiye ulaştığımız gün, siyasi tanınma da mutlaka olacaktır” dedi.

Ekonomiyi geliştirerek güçlendirecek projelerin birer birer hayata geçmekte olduğuna işaret eden Taçoy, bilişim alt yapısı, tarım ve ulaşım alanlarında açılışı yapılan projeleri  “ son” değil,  “başlangıç” olarak niteledi.


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi Projesi’ne ilişkin sözlerine destek beyan eden Taçoy, “Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği seviyedeki bu ve buna benzer projeler mutlaka hayata geçecek ve Sayın Oktay’ın da dediği gibi egemen ve iki eşit devlet siyasetinin ete kemiğe bürünmüş hali olarak bugün ve yarına dair bir mühür vuracaktır” dedi.

Bakan Taçoy, “Kıbrıs Türkü’nü ve onun devletini hak ettiği yere taşımak için çıktığımız yoldan bizi döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Kıbrıs Türk halkının ve KKTC Devleti’nin aydınlık yarınlara kavuşma mücadelesi mutlaka başarıya ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

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