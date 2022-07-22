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Taçoy: ‘‘Sendika Tarafının Nisabı Sağlamaması Asgari Ücretin Belirlenmesini Engellemiştir’’

22 Temmuz 2022 Cuma 17:15
Taçoy: ‘‘Sendika Tarafının Nisabı Sağlamaması Asgari Ücretin Belirlenmesini Engellemiştir’’

-“Niyetimiz ortamı germek değil, yapılan itirazları değerlendirmek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının, işçi tarafının toplantıya katılmaması, iki işveren ve bir devlet kanadı temsilcisi üyenin ise yurt dışında olmasından dolayı nisabın sağlanamaması nedeniyle gelecek haftaya ertelendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ‘‘Sendika tarafının nisabı sağlamaması, bu masanın kurulma sebebi olan asgari ücretin belirlenmesini engellemiştir’’ dedi.

Bakanlık açıklamasına göre, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla bugün  saat 11.00’da Bakanlık Toplantı Salonu’nda yeniden bir araya geleceği duyurulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı, işçi tarafının  toplantıya katılmaması, iki işveren  ve bir devlet kanadı temsilcisi  üyenin de yurt dışında olmasından dolayı nisabın sağlanamaması nedeniyle gelecek haftaya ertelendi.

-Taçoy: ‘‘Bizim niyetimiz ortamı germek değil, yapılan itirazları değerlendirmek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’de devlet çalışanı hariç, asgari ücret alan 22 bin 264 aktif sigortalı KKTC vatandaşı çalışan olduğuna dikkat çekerek, toplamda 61 bin kişinin asgari ücret aldığını ifade etti.

Taçoy, bu dağılımın değerlendirmesini yaptıklarında, asgari ücret dağılım tablosunun mesleki kodlara ve eğitim seviyesine göre belirlenmesi için yasal çalışmalar hazırladıklarını kaydetti.

Önceki toplantıda işveren tarafı ile oybirliğiyle asgari ücretin net 8 bin 600 TL olması için karara vardıklarını belirten Bakan Taçoy, asgari ücretin tespit edilmesinin yalnızca asgari ücretliyi değil, devletin sağlamış olduğu menfaatleri de ilgilendirdiğini, bir çok ceza ve menfaatin asgari ücret üzerinden hesaplandığını belirtti.   

Bu hesaplamaların da Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun değerlendirmeleri içerisinde olduğuna işaret eden Taçoy,  piyasa koşullarında aile yaşantısına bakıldığında ve ortalama alındığında  8 bin 600 TL rakamının ortaya çıktığını  söyledi.

‘’Masada sendikalara ve işveren tarafına da bir şey söyledik. Hayat pahalılığı, yüzde 30 oranını aştığı takdirde biz Eylül ayında bu masayı yeniden kurarız.  Halen bu masada verdiğim sözden dönmüş değilim’’ şeklinde konuşan Taçoy, gelişen ve değişen dünya ekonomisi ile  enflasyona  göre,  daha belirgin rakamların ortaya çıkmasıyla ,üç ay sonra asgari ücreti  yeniden değerlendirmeye  hazır olduklarını belirtti.

‘‘Asgari ücretin tespit edilmesi için tüm tarafların sorumlulukla masada yer alması ve bu masanın karar üretmesi gerekmektedir’’ diyen Bakan Taçoy, gerginlik ortamının kimseye fayda sağlamayacağını, niyetlerinin ortamı germek değil, yapılan itirazları değerlendirmek olduğunu vurguladı.

‘‘Sendika tarafının nisabı sağlamaması, bu masanın kurulma sebebi olan asgari ücretin belirlenmesini engellemiştir’’ sözleriyle sendika tarafının toplantıya katılmamasını eleştiren Bakan Taçoy, sendika  tarafının katılması halinde yapılabilecek bir toplantının gerçekleşmemiş olduğunu söyledi.

Taçoy, çalışanların durumunun göz önünde tutulmasının ve yeni asgari ücretin bir an önce belirlenerek hayata geçirilmesinin gerektiğini vurgulayarak, ‘‘Asgari ücretin tespit edilmesi için tüm tarafların sorumlulukla masada yer alması ve bu masanın karar üretmesi gerekmektedir’’ dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun  itirazları değerlendirmek üzere, gelecek hafta yeniden toplanacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 22.07.2022 18:14
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