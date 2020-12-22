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Taçoy: “Sağlık uzmanlarının uyarılarını rehber kabul edelim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, ülkede koronavirüs yerel vakaların arttığına işaret ederek, halka, sağlık uzmanlarının uyarı ve önerilerine uymaları yönünde çağrıda bulundu.

22 Aralık 2020 Salı 12:06
Taçoy: “Sağlık uzmanlarının uyarılarını rehber kabul edelim”
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Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, dünkü 17 pozitif vakanın 16’sının yerel vaka olduğuna dikkat çekerek, “Uzun bir aradan sonra, yerel bulaş, yurtdışı kaynaklı vakalardan fazladır. Görünen o ki, hem Türkiye, hem de Güney Kıbrıs kaynaklı bulaş artık coğrafi olarak da tüm bölgelere yayılmıştır” dedi. 
Uzmanların uyarılarının hayati önem taşıdığını ifade eden Taçoy, koronavirüs mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun karar almada tek yetkili organ olduğunu da hatırlattı. 
Vatandaşlara çağrıda bulunan Hasan Taçoy, “Daha önce de vaka artışlarının yoğun yaşandığı günler gördük. Üstesinden geldik. Yine geleceğiz. Vatandaş olarak da tedbirlerimize dikkat edelim. Burada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

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Hükümetin, “cesur ve toplum sağlığını düşünen kararlar” alacağını da söyleyen Taçoy, “bizler de bir önceki hükümet döneminde edindiğimiz tecrübe ile yardımcı olmaya hazırız. Zor bir dönem, vatandaşımızın sağlığı ve aynı zamanda ekonomisi de önemli. Bu dengeyi korumak da gerekiyor” diye konuştu. 
Taçoy ayrıca koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hassasiyetle çalışan sağlık ekiplerine yardımcı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu da hatırlatarak, tüm sağlık ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Taçoy, “Bu mücadeleyi de ülke olarak vereceğiz ve günün sonunda başarmak için elimizden geleni yapacağız. Bakanlık ve sağlık uzmanlarının uyarı ve önerilerini rehber kabul edelim. Yeniden tüm ülkemize geçmiş olsun” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy
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