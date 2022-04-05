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Taçoy: Prim desteği aralık sonuna kadar devam edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, aylık 25 milyon TL olarak hesaplanan işverenlere prim desteğinin İstihdam Destek Fonu’ndan karşılaşacağını belirtti.

05 Nisan 2022 Salı 13:22
Taçoy: Prim desteği aralık sonuna kadar devam edecek

Konuyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulunan Taçoy, “Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ve onların olumsuz etkilerine yenik düşerek işsizliğin azaltılması için neler yapılması gerektiği sorusuna yanıt verebilmek amacıyla pandemi döneminde devam eden yardımlar çerçevesinde, çalışanlara yüzde 65 oranında yardımcı olunacak bir rakamı telaffuz ettik. Bunun hesaplamasını yaptık. Bu yaklaşık aylık 25 milyon TL’lik bir katkıdır” şeklinde konuştu.

Taçoy, düzenleme ile çalışma yaşamında herhangi bir eksiklik göstermeden işverenlerin daha sağlıklı bir şekilde çalışanlarının yanında tutabilmesini, hiç kimseyi işten çıkarmadan çalışma hayatına devam edebilmesini ve ekonomik sıkıntı yaşamamalarını hedeflediklerini kaydetti.

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Prim desteğinden muaf olan bazı iş yerlerinden kendilerine bazı şikayetler geldiğini de belirten Taçoy, Bakanlığın muafiyet kapsamındaki iş yerleri ilgili yeniden değerlendirme yapacağını da açıkladı.

Bakan Taçoy; “Yeniden değerlendirme dediğim; muafiyet kapsamına girmeyen bazı iş yerleri vardı. Eczaneler, ecza depoları, medikalciler, benzinciler, gazcılar, bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri, bet ofisleri, casinolar, gece kulüpleri, üniversite, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, laboratuvarlar, hastaneler, klinikler, veteriner klinikler, GSM operatörleri ve internet sağlayıcıları, kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler, ev hizmetlerinde çalışanlar ve yerel işgücü istihdamının desteklenmesi tüzüğü uyarınca tam sosyal güvenlik desteği alan basın kuruluşları için uygulanmaz demiştik. Bu çerçevede tutmuştuk çerçeveyi. Şimdi ise bu çerçeveyi biraz daha genişleterek, turizmcilerin yüzde 100 olan prim haklarını yüzde 65’e çektik, buradan üniversitelerin ve özel eğitim merkezlerinin bazı şikayetleri var. Onları dikkate alıyoruz ve onlar üzerinde çalışma yapıyoruz. Bir göreceğiz bakalım onlarda ne var ne yok ona göre yanıtımızı ileteceğiz. Bu konuda müsteşarlarımıza görev veriyoruz. Onlara bu görevi verdik ve bize gerekli bilgileri aktaracaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, desteğin 6 aylık olarak planlandığını ancak aralık sonuna kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyKktcPRİM DESTEĞİ
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