Taçoy: “Paylaşmayı ve hakka saygı duymayı öğreneceksiniz“

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Taçoy, "Bizler hep şunu vurguladık; Kıbrıs'ta, Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek bir yere varılamaz. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır. Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin onayını almadan Kıbrıs'ta bir çözüm üretemezsiniz. Rumlar bunlara rağmen, bölgede Mısır, Yunanistan ve İsrail ile anlaşmalar imzalamaya başladı. Bir anlamda üçlü bir çete oluştu. İmzaladıkları anlaşmalarla, Türkiye'ye meydan okudular. Türkiye'nin Mavi Vatan'a çıkarma yapamayacağını, adım atamayacağı hesabını yapma gafletine düştüler" ifadelerini kullandı.
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AB, RUMLARA TOKAT ATMALI!
Avrupa Birliği'nin ‘şımarık çocuğu’ olarak Rumların, konuyu AB gündemine taşımak istediğine işaret eden Taçoy, "AB, eğer adil ve adaletli davranacaksa, birincisi Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı gösterecek. Artık Rumların, yaptıkları şımarıklıklara bir son verecek. AB, Rumlara gereken tokadı atmaz ise gelecek endişe verici olur. Kimse kusura bakmasın, Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayarak atılacak adımlar karşısında her türlü seçenekle karşılık verileceği net olarak bilinmelidir. Mavi Vatan'da paylaşmak dışında bir seçenek yoktur, olmayacaktır da" uyarısı yaptı.