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Taçoy: Muhaceret Affı’ndan yaklaşık 5 bin kişinin faydalanması bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programında bugün yürürlüğe giren Muhaceret Affı’na ilişkin bilgi verdi.

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:45
Taçoy: Muhaceret Affı’ndan yaklaşık 5 bin kişinin faydalanması bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programında bugün yürürlüğe giren Muhaceret Affı’na ilişkin bilgi verdi.

Muhaceret affına yönelik başvuruların online yapılabileceğinin altını çizen Taçoy, çalışma yaşamına ilişkin konulardan ihraç kararı olanların da kapsama dahil olduğunu söyledi.

Taçoy, bir asgari ücret tutarında ödeme yapılarak sisteme dönüş sağlanabileceğini belirterek, başvurudan itibaren 10 gün içerisinde ödemenin yapılması gerektiğini kaydetti.

Denetimleri sürdüreceklerini ifade eden Taçoy, “bir işyerinde eğer kayıtsız çalışan birisi varsa, o cezaya tabi tutulacak. Bu tehditvari bir davranış değildir. Bu piyasadaki dengeleri tutmak ve piyasayı daha düzenli ve daha disiplinli bir yapı içerisine sokmak için yapılan bir davranış biçimidir” dedi.

Bakan Taçoy, aftan 4-5 bin kişinin faydalanmasını beklediklerini kaydederek, bunun yanı sıra yaklaşık iki bin çalışma izni çıkarılmasını da öngördüklerini söyledi.

Kaçak durumda olan kişilere son günü beklemeden başvuruda bulunmaları çağrısı yapan Taçoy, devam eden denetimlerde ceza ile karşılaşılmaması için erkenden başvuru yapılmasını istedi.

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