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Taçoy, milletvekili dokunulmazlığının ifade vermede bir engel teşkil etmediğini belirtti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı ve Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, milletvekili dokunulmazlığının ifade vermede bir engel teşkil etmediğini ve dileyen vekilin kendi rızasıyla olması şartıyla polis veya farklı bir makama ifade verebileceğini kaydetti.

28 Ekim 2021 Perşembe 18:30
Taçoy, milletvekili dokunulmazlığının ifade vermede bir engel teşkil etmediğini belirtti

Ulusal Birlik Partisi genel Başkan Adayı ve Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, katıldığı bir TV programında ülkede son haftada yaşanan süreci değerlendirdi.
Hasan Taçoy’un seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Faiz Sucuoğlu’nun ifade vermemesine ilişkin durumu yorumlarken, milletvekili dokunulmazlığının ifade vermede bir engel teşkil etmediğini ve dileyen vekilin kendi rızasıyla olması şartıyla polis veya farklı bir makama ifade verebileceğini kaydeden Taçoy, “bu konuda koskoca başbakan gidip polise ifade vermiş” dedi.
Başbakan Saner’in dava açacağını söylemesi üzerine Sucuoğlu’nun “bana dava açacak bir durumun yok” ya da “hodri meydan” diyemediğini söyleyen Taçoy, “böyle bir şey keşke hiç yaşanmamış olsaydı” dedi.
“Sucuoğlu sürekli tutarsız açıklamalar yapıyor ve bir şeyleri kucağından atar gibi bir gayret sarf ediyor” ifadelerini kullanan Taçoy, “Ulusal Birlik Partililerin başını ağrıtan bir gündem yaratıyor” diye konuştu.
Hasan Taçoy şunları söyledi:

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“UBP gibi köklü bir partide şu an yapacağı iş toparlayıcı olmak iken, tek başına iktidar çağrılarıyla devam eden bir sürecin içerisinde böyle bir olayın ortaya atılması rahatsızlık verici bir durum haline dönüştü.”
“ADAY OLDUĞUM İÇİN BENİM ADIM DA KARIŞTIRILMAK İSTENDİ..”
Kendi isminin olaya karıştırılmasının genel başkan adayı olmasından kaynakladığını söyleyen Taçoy, “Tutuklanan kişilere bir bakınız. Benimle uzaktan yakından bir alakası yok. Aksine bana çelme takıp beni düşürmeye çalışan arkadaşların alakası var. Bir tanesi Faiz Beyin eski özel kalem müdürü diğeri ise Mağusa bölgesindeki bir destekçisi. Haftanın iki günü o adamın ofisinde. Caner arkadaşla sürekli görüşüyor ve adam bana kendisi söyledi ‘ben senin destekçin değilim’ diye. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Mağusa örgütünden kime sorsanız size bu cevabı verecektir” iddiasında bulundu.
Hasan Taçoy, polisin yaptığı tahkikatlar ile mahkemede konuşulanların olayın Faiz Sucuoğlu tarafından yapıldığı yönündeki söylemleri destekler nitelikte olduğunu öne sürerek, “Ama o kanal kanal gezip konuşuyor, komplodur diyor. Nazi propaganda bakanı Goebels felsefesi gibi: ‘sen söyle, söyledik sonra bir inanan olabilir’… Neye inanan? Yalana inanan” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 28.10.2021 19:16
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