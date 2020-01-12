Taçoy: “Kültürel çeşitliliğimiz bizi daha da yakınlaştıran zenginliğimizdir”

Etkinlikte Karadeniz’den özel olarak getirilen 5 ton hamsi balığı pişirilerek konuklara ikram edildi.

Festivalde, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Taçoy, bu tür etkinliklerin taşıdığı öneme işaret etti.

“Kültürel çeşitliliğimiz bizleri ayıran değil, aslında daha da yakınlaştıran zenginliklerimizdir” diyen Taçoy, Kıbrıs Türkü’nün kendi kültürünün yanında, bu ülkeyi vatan bilerek kader ortaklığı yapmış herkesin kültürüne de büyük saygı duyduğunu söyledi.

Festivalde yaşanan coşkuya işaret eden Taçoy, “Doğduğu veya geldiği coğrafya ne olursa olsun bugün burada olan tüm yürekler aynı heyecan ve mutlulukla çarpmaktadır. En büyük zenginliğimiz de işte budur” dedi.

Kıbrıs Türkü’nü Anavatanı’ndan ve Anavatan’daki kardeşlerinden ayırmak için uğraşanların bugün burada yaşananları görmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, “aslında onlar da et ile tırnağın ayrılmasının mümkün olmadığını çok iyi biliyorlar. Ama yine de onlara bu gibi etkinliklerle bazı gerçekleri hatırlatmak iyi olur” şeklinde konuştu.