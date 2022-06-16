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Taçoy, Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti 

16 Haziran 2022 Perşembe 16:00
Taçoy, Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve  beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Avar, İnsan Kaynakları Müdürü Serhat Gezgin, Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan  ve Kurumsal Portföy Yöneticisi Osman Nazlı da yer aldı.

-Küçüközdemir

Projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Murat Küçüközdemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a  görevinde başarılar diledi.

Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte bir çok projeye  katkı sağladıklarını ifade etti. 

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-Taçoy

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da ziyaretlerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell ekibine teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yürüttükleri iş birliğinin önemine vurgu yapan Bakan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini yakından takip ettiğini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in lözellikle sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve katkının önemine işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın engelliler, çocuklar, yaşlılar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ve insana dokunan bir bakanlık olduğunu vurgulayan Taçoy, özellikle sosyal sorumluluk projelerinde  iki kurum arasında yürütülen işbirliğinin önemine değindi.

Bakan Taçoy, ‘‘Bu iş birliğinin devamını sağlamak ve geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Görüşmenin sonunda Murat Küçüközdemir,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Hasan Taçoy adına dijital sosyal sorumluluk platformu “gonuldenbagliyiz.biz” üzerinden yaptıkları bağış için bir sertifika takdim etti.

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Son Güncelleme: 16.06.2022 20:20
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