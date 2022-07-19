Taçoy: “KKTC’yi Daha Aydınlık Günlerde İlelebet Yaşatmak İçin Daha Çok Çalışacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’yi daha aydınlık günlerde ilelebet yaşatmak için daha çok çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Taçoy, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Taçoy’un mesajı şöyle:“Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nın 48. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusu içindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklı müdahalesi ile adada akan kan durmuş, 20 Temmuz 1974 sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Kıbrıs Rumları için de barışın ve huzurun sembolü olmuştur.

Onurlu mücadele sonrasında Kıbrıs Türk halkı özgür, bağımsız kendi bayrağı ile bir devlete kavuşmuştur. Büyük bir mücadele sonrası ortaya çıkan KKTC’yi daha aydınlık günlerde ilelebet yaşatmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı uğruna mücadele eden özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”