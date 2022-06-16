Taçoy: Kısa vadede ‘esnafa destek kredileriyle’ piyasalara yardımcı olunacak

“Eylem hareketliliğimize başladık”

“Kısa vadede ‘esnafa destek kredileriyle’ piyasalara yardımcı olunacak”

“Bazı baremlerde kesinti yapılacak, bu kesinti düşük gelirlilere aktaracak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ekonomik Önlem Paketi’nin esnafa destek kredileri, teşvik ve desteklerin yanında hayat pahalılığıyla ilgili artış, bazı baremlerde kesinti ve bu kesintinin düşük gelirlilere aktarılması gibi kısa, orta ve uzun vadede çalışmalar içerdiğini açıkladı.

Taçoy, BRT’de katıldığı programda, Ekonomik Önlem Paketi’ne ilişkin dün yapılan ilk toplantı hakkında açıklamalarda bulunarak, sektörler üzerinde yaptıkları derinlemesine çalışmanın ardından eylem hareketliliğine başladıklarını duyurdu.

Pandemi sürecindeki anlayışla piyasalara “esnaf destek kredileriyle” yardımcı olmayı planladıklarını aktaran Taçoy, paket içerisindeki çalışmaları şöyle sıraladı:

“Sektörlere yeni kredi paketleri hibe ve küçük krediler, TL’nin kullanımına önem gösterilmesi, sosyal yardım ve engelli maaşı alanlara destek verilmesi, hayat pahalılığında artış, bazı baremlerde kesinti, bu kesintinin düşük gelirlere aktarılması, ağustos ayına kadar devam edecek olan işveren destek priminin devamının sağlanması, sektörleri geliştirme, kredi kartı kullanımındaki desteğin sürmesi”

- “Bu görüşleri yakın zamanda vatandaşın huzuruna çıkaracağız”

Taçoy, yakın zamanda bu görüşleri vatandaşın huzura çıkaracaklarını belirterek, “piyasaları rahatlatabilme adına en iyisi ne ise onu yapacağız” dedi ve cumartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulunda hayat pahalılığının uygulanması ve asgari ücretin konuşulacağını belirtti.

Asgari ücret çalışmaları hakkında da bilgi veren Taçoy, işsizlik yaratmama konusunda hassasiyet gösterdiklerine dikkat çekerek, “8 bin – 8 bin 500 TL arası bir asgari ücretin olması gerektiğini talep ettik. 8 bin TL’lik asgari ücretin brütü 9 bin 200 TL civarı olur. Bunun üzerine işveren katkısı da konulduğu zaman bu 10 bin 500 TL civarına gelir. Yani bir işverene maliyeti 10 bin 500 TL olur. Eğer 8 bin 500 TL asgari ücret olursa, işveren maliyeti 11 bin TL’nin üzerinde olur” ifadelerini kullandı.

Mart ayından bu yana Sosyal Sigortalar’a olan yatırımların arttığını söyleyen Taçoy, haziranda da artıya geçileceğini ifade ederek, sigortaların 30-40 milyon artı vermesini beklediklerini kaydetti.

- "Hiç kimseyi incitmeden, işsizliği artırmadan hayatımıza devam etme ve ettirmeyi amaçlıyoruz”

Taçoy, yapılacak olan hayat pahalılığı ile Sosyal Sigortalar Dairesi’nin giderlerinde de artışının olacağını söyleyerek, “Sigortalardaki hesapları da düşünmek ve bu primleri uygulamak mecburiyetindeyiz. Bir anda emekçinin, diğer yanda işverenin hakkı var anlıyorum ama diğer yandan da 43 bin emekli kişinin hakkını alması gereken durum var. Hiç kimseyi incitmeden, işsizliği arttırmadan hayatımıza devam etme ve ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu detayların da ötesinde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.