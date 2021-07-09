Taçoy icraatlara yapılan eleştirileri yanıtladı

Hükümetin matematiksel sayıya rağmen en iyisini yapmak için yoğun uğraş verdiğini kaydeden Taçoy, muhalefetin ise ortaya proje sunmadan ve ileriyi görmeden muhalefet yapmaya çalıştığını ifade etti.

Eleştirmenin kolay olduğunu belirten Taçoy, önemli olanın zor koşullarda işlerin üstesinden gelebilmek olduğunu vurguladı.

Hiçbir dönemde bir hükümetin yüzde yüz başarılı olarak geçer not almadığını ifade eden Taçoy, ama önemli olanın vatandaşın beklediğini görerek en iyisini yapmak için gayret ortaya koymak olduğunu söyledi.

“KIB-TEK ÖZELLEŞTİRİLEMEZ”

Taçoy, Kıb-Tek’in itibarsızlaştırılarak özelleştirileceği yönündeki iddiaları doğru bulmadığını dile getirerek kurumun özelleşemeyeceğini kendi görev süresince de ilgili sendikalara da ve topluma da sürekli olarak söylediğini anımsattı.

Enerji iletiminin devletin elinde olmasının 90’lı yıllardan beri savunduğu bir konu olduğunu ifade eden Taçoy, bugün aynı görüşlerinin devam ettiğini belirtti.

Kıb-Tek’te mal alımında kurumun kendi içindeki iletişimsizliğinden fırsat kollayan insanlar olduğunu dile getiren Taçoy, şu an ihalelerde yaşanan hukuk dışı konuların kendi bakanlığı döneminde ortaya çıkarıldığını ve aslında yeni Bakanın da bunları devam ettirdiğini kaydetti.

Akaryakıt ihalesinin söylenildiği gibi basit bir konu olmadığını, bir çok gemi olduğunu, bunların içerisinde kaçak ya da istenilen kalibrede akaryakıt olmayanların da olabileceğine dikkati çeken Taçoy, şartnameden “güvenilir liman” ibaresinin kaldırılmasının son derece yanlış olduğunu ifade etti.

Taçoy, kendi Bakanlığı döneminde hiçbir gazetenin “Teknecik’te siyah duman çıkıyor” diye bir haber yapamadığını ifade eden Taçoy, “Bugün bu haberler yapılıyorsa demek ki bir yerlerde bir yanlışlık var. Bizlerin yapması gereken ürünün daha kalitesini alma yönüne gitmektir” dedi.

“EN İYİ HİZMETİ VERECEK OLAN BENİM”

UBP’de yapılacak kurultayda adaylığı konusunda açıklama yapan Taçoy, hiç bir arkadaşını rakip olarak görmediğini ifade ederek: “Ben hizmet yarışı için aday olan arkadaşlar arasında en iyi hizmeti verecek olan kişi olduğuma inanıyorum” dedi.

Eğer bir ülke ile iktisadi ve mali işbirliği anlaşması yapıldıysa ve bir tarafın bunun gereklerini yapamadıysa bunun müdahale olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Gereğinin yapılamamasının en büyük nedeninin Meclis içerisindeki aritmetik olduğuna değinen Taçoy, bu yaşanan sıkıntının karşı tarafı ilgilendirmediğini, önemli olanın muhalefet olsa bile Devlet sorumluluğu bilinci ile hareket etmek olduğunu belirtti.

Şu an devam eden hükümetin ilk kurulduğu dönemde uyarılar yaptığını, mevcut sayı ile yasama tahtında zorluklar ile karşılaşılabileceğini konusunda düşüncelerini dile getirdiğini ifade eden Taçoy: “Ancak bu görüşmelerin çok önceden yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce zemini hazırlandı. Ancak bunu ‘Türkiye kurdurdu’ gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Böyle bir şey yok. Oturuldu ve partiler karar verdi.” dedi.

Taçoy, bu ülkede kim iktidara gelirse geldin, ilişkisi iyi ya da kötü olsun Türkiye ile tam bir koordinasyon içerisinde olması gerektiğini söyledi.

“UBP’Lİ OLMAYAN HİÇ KİMSENİN İÇ İŞLERİMİZ İLE İLGİLİ YORUM YAPMA HAKKI YOKTUR”

Kendisini sevenler olduğu gibi, Faiz Sucuoğlu ve diğer aday olmak isteyebilecek kişilerin de sevenleri olduğunu, bunu tamamıyla kabullenip kucaklayıcı olunması gerektiğini ifade eden Taçoy, parti içerisinde yapılacak bir yorumu ancak ve ancak bir partilinin yapabileceğini, bunun haricinde dışarıdan UBP’in iç işleri ile ilgili hiç kimsenin yorum yapma hakkına sahip olmadığını dile getirdi.

Ali Bizden’in Türkiye’ye girişine izin verilmeyişi konusunda değinen Taçoy, başka bir devletin karar aldığını ve bunun araştırılması gerektiğini ancak önemli olanın bu tip de sorun yaşayan vatandaşa devletin sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

"ET BİZDEDİR.."

Anayasa değişikliği yapılacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Taçoy şunları kaydetti:

“Bu iddia nerede isterse yazılsın çizilsin. Orda hazırlanmış burada hazırlanmış. Bu iddialar hiç önemli değildir. Burada bu yönde bir çalışma yapılacaksa bunu yapacak olan Meclisimizdir… Komitelerdir… Siyasi partilerin toplam karar vereceği bir durumdur…Yargı ve diğer ilgili kurumların görüşleri alınması gerekmektedir. Günün sonunda Meclis’e gelirse 34 vekilin onay vermesi gerekmektedir. Yani et bizdedir… Bunun haricinde başka yorumlar yapmak, sadece kendimizi itibarsızlaştırma anlamına gelir.”

Geçtiğimiz hafta Meclis heyeti ile birlikte Ankara’da olduğunu anımsatan Taçoy, oradaki izlenim ve bakış açısını bir kez daha takdir ettiğini belirtebileceğini, Türkiye kanadının ajandasında her zaman Kıbrıslı Türklere sahip çıkma ve mücadelesine destek verme olduğunu bir kez daha gördüğünü söyledi.