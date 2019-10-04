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Taçoy: ” Hadlerini aşmasınlar…”

Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz sondaj gemisi çalışanlarına yönelik uluslararası tutuklama emri tehdidi yapmasına tepki gösterdi. 

Taçoy: ” Hadlerini aşmasınlar…”

Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz sondaj gemisi çalışanlarına yönelik uluslararası tutuklama emri tehdidi yapmasına tepki gösterdi. 

04 Ekim 2019 Cuma 12:17
Taçoy: ” Hadlerini aşmasınlar…”

Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Yavuz sondaj gemisi çalışanlarına yönelik uluslararası tutuklama emri tehdidi yapmasına 

"Rumlar hadlerini aşmasın" diyen Taçoy, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yaptığı tehditler boştur, Yavuz çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,  "Yavuz sondaj gemimiz, bizlerin kıta sahanlığı olarak belirlediği bölgede araştırmalarına başladı. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı olarak hep şunu vurguladık; bizler Doğu Akdeniz'de, “Mavi Vatan”da, var olan haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu söylerken de, hep uzlaşı çağrılarımızı yeniledik" dedi.

'RUMLAR KRİZ ÇIKARIYOR'

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"Rum tarafına  'gelin doğal gazı birlikte çıkaralım, birlikte hareket edelim'  çağrısı yaptıklarını hatırlatan Taçoy şunları kaydetti: 

"Rumlar, birliktelik çağrımıza hep krizle cevap verdi. Türkiye ve KKTC arasında sağlanan uyum sonucunda, Yavuz sondaj gemimiz haklarımız olan bölgeye ulaştı. Rumlar, bunun üzerine açıklama yapıyor. Diyorlar ki, 'Bu yasa dışı bir faaliyettir. Türkiye tüm gemilerini geri çeksin.' Net ifade etmeliyim ki; Kıbrıs'ta hukuk tanımaz ve vurdum duymaz bir anlayışla gerilimin artmasına neden olan Rumların ta kendisidir. GKRY yaptığı anlaşmalarda nasıl bizleri yok sayıyorsa, bizlerin adımlarına karşı çıkmak hadlerine değildir. GKRY yönetiminin yaptığı tehditler boştur, hadsizliktir."

'RUMLAR AKILLARINI BAŞLARINA ALSIN'

Kıbrıs'ın Türklerin ve Rumların ortak adası olduğuna işaret eden Bakan Taçoy, "Artık Rumlar akıllarını başlarına alsın. Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye asla müsaade edilmeyecektir. Bu bir tehdit değil; Türklerin haklarının göz ardı edilmesine karşı duruştur. Bu nedenledir ki, Yavuz da, Barbaros da, Fatih, de Oruş Reis de Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdürecektir. Mavi Vatan'da doğal gaz varsa, bulacağız" diye konuştu.

Son Güncelleme: 04.10.2019 16:33
Anahtar Kelimeler:
Sondaj Personeli Tutuklama EmriHasan Taçoy
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