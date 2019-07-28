banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102837
ALTIN
258.652
DOLAR
5.6353
STERLİN
6.9637
EURO
6.2683
Toprak sete çarpan araç takla attı!
YİNE KAZA!
Ülkeye araç bagajında girdi...
ÜLKEYE ARAÇ BAGAJINDA GİRDİ
Karavezirler: “İlaçlamalar düzenli yapılıyor”
KARAVEZİRLER: “İLAÇLAMALAR DÜZENLİ YAPILIYOR”
İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
banner306

Taçoy: Enterkonnekte eksik ve yanlış tartışıldı

Taçoy: Enterkonnekte eksik ve yanlış tartışıldı

28 Temmuz 2019 Pazar 09:28
Taçoy: Enterkonnekte eksik ve yanlış tartışıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İş İnsanları Derneği (İŞAD)’nden bir heyeti kabul etti.
Bakanlık açıklamasına göre, kabulde konuşan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, iş dünyasının sorunlarını anlattı ve İŞAD’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Mamülcü, İŞAD’ın  sadece iş insanlarının problemlerini ele alan bir dernek olmadığını, yerli ve milli kazanç hedeflemesinden dolayı eğitimden sanata, spordan kültüre, çevreden doğaya kadar her konuda ve her çeşitlilikte düşünce şeklini belirtip, dinamiklere yön veren bir dernek olduğunu ifade etti.
Enver Mamülcü, İŞAD’ın ekonomik gelişme yönünde görüşlerini ortaya koyarken, ekonomik kalkınmaya olumsuz etki yapan hukuki engellerin tespitine ilişkin kapsamlı bir analiz çalışması yapılmasında yargı ve yürütmenin tam koordineli olması halinde ekonominin daha hızlı işleyeceğini belirtti.
Gümrük vergilendirme ve işleyişi reformunun acilen ele alınması gerektiğini de kaydeden Mamülcü, üretim veriminin artması, mevcut sanayi bölgelerinin rehabilite edilmesi ve yeni kurulacak bölgelerde sistematik katma değer ürünlerin çıkarılması yönünde teşviklerin olması, yasalarının çağdaş sürdürülebilir reformlar öngören kapsamda hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.
Enerji Dairesi Yasası’nın yürürlüğe girmesi ve politikalarının gerçek anlamda milli konsey oluşturup, sürdürebilir haline getirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Mamülcü, enerji verimliliği konusunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) işleyişinin yeniden düzenlenmesi ve yapısının protokolde yer alan yapıda formüle edilmesi gerektiğini belirtti.
TAÇOY
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bakanlığın yürüttüğü çalışmalardan bahsetti.

banner317
Bakan Taçoy, enerji konusundaki planlamalarda bir üst kurulun regülatör olarak politika üreteceğini ve strateji belirleneceğini belirtti.
Taçoy enerji verimliliği yasasının bir an önce Meclis’ten geçmesinin önemine değinerek yasanın hazır olduğunu ve bu hafta içerisinde paydaşlarla paylaşılacağını söyledi.
İş İnsanları Derneği’nin sorularını da yanıtlayan Taçoy, uzun süredir gündemde olan, Türkiye ile enerjide enterkonnekte sistem kurulmasının en doğru adımlardan biri olduğunu ifade etti. 
Dünyadaki örneklere işaret eden Taçoy,enterkonnekte sistemin yenilenebilir enerji üretimi açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Bakan Taçoy, bugüne kadar enterkonnektenin yanlış ve eksik tartışıldığına değinerek, sadece KKTC’ye enerji getirmek için yapılan tartışmaların konunun eksik ele alınmasına neden olduğunu söyledi.
KKTC’de üretilecek ucuz elektriğin enterkonnekte sistem sayesinde Anavatan Türkiye’ye sürdürülebilir gelişmelerle ihraç edilebilecek noktaya getirilebileceğini de ifade eden Taçoy, son zamanların en fazla gündeme gelen konularından birisinin de ‘’enterkonnekte sistemde ithalat ve ihracatın yapılabileceği’’ olduğunu hatırlattı.
Bakan Taçoy iş insanları için fırsat olarak yaratılan sanayi bölgelerindeki sorunlarla da yakından ilgilendiğini ve oradaki sıkıntılara kayıtsız kalmadığını söyledi.
İktisadi ve Mali Protokol’e de değinen Taçoy, orada yer alan maddelerin hayata geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
 

Son Güncelleme: 28.07.2019 12:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB’den Sanayi Bölgesi’nde temizlik operasyonu
LTB’den Sanayi Bölgesi’nde temizlik operasyonu
Tatar'dan "protokol" açıklaması...
Tatar'dan "protokol" açıklaması...
Uyuşturucuyu kimden aldıkları tespit edildi...
Uyuşturucuyu kimden aldıkları tespit edildi...
Lefkoşa'da 3 boyutlu yaya geçidi...
Lefkoşa'da 3 boyutlu yaya geçidi...
Toprak sete çarpan araç takla attı!
Toprak sete çarpan araç takla attı!
Trafikte 4 yıllık acı bilanço
Trafikte 4 yıllık acı bilanço
Beşparmak Grubu'ndan açıklama!
Beşparmak Grubu'ndan açıklama!
Pilli: Her türlü tedbir alındI
Pilli: Her türlü tedbir alındI
Uzun: Herkes ilk yardım öğrenebilir ve öğrenmelidir
Uzun: Herkes ilk yardım öğrenebilir ve öğrenmelidir
Bakanı Üstel, Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi'ni ziyaret etti
Bakanı Üstel, Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi'ni ziyaret etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim