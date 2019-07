Taçoy: Enterkonnekte eksik ve yanlış tartışıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İş İnsanları Derneği (İŞAD)’nden bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, kabulde konuşan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, iş dünyasının sorunlarını anlattı ve İŞAD’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mamülcü, İŞAD’ın sadece iş insanlarının problemlerini ele alan bir dernek olmadığını, yerli ve milli kazanç hedeflemesinden dolayı eğitimden sanata, spordan kültüre, çevreden doğaya kadar her konuda ve her çeşitlilikte düşünce şeklini belirtip, dinamiklere yön veren bir dernek olduğunu ifade etti.

Enver Mamülcü, İŞAD’ın ekonomik gelişme yönünde görüşlerini ortaya koyarken, ekonomik kalkınmaya olumsuz etki yapan hukuki engellerin tespitine ilişkin kapsamlı bir analiz çalışması yapılmasında yargı ve yürütmenin tam koordineli olması halinde ekonominin daha hızlı işleyeceğini belirtti.

Gümrük vergilendirme ve işleyişi reformunun acilen ele alınması gerektiğini de kaydeden Mamülcü, üretim veriminin artması, mevcut sanayi bölgelerinin rehabilite edilmesi ve yeni kurulacak bölgelerde sistematik katma değer ürünlerin çıkarılması yönünde teşviklerin olması, yasalarının çağdaş sürdürülebilir reformlar öngören kapsamda hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Enerji Dairesi Yasası’nın yürürlüğe girmesi ve politikalarının gerçek anlamda milli konsey oluşturup, sürdürebilir haline getirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Mamülcü, enerji verimliliği konusunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) işleyişinin yeniden düzenlenmesi ve yapısının protokolde yer alan yapıda formüle edilmesi gerektiğini belirtti.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bakanlığın yürüttüğü çalışmalardan bahsetti.



Taçoy enerji verimliliği yasasının bir an önce Meclis’ten geçmesinin önemine değinerek yasanın hazır olduğunu ve bu hafta içerisinde paydaşlarla paylaşılacağını söyledi.

İş İnsanları Derneği’nin sorularını da yanıtlayan Taçoy, uzun süredir gündemde olan, Türkiye ile enerjide enterkonnekte sistem kurulmasının en doğru adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Dünyadaki örneklere işaret eden Taçoy,enterkonnekte sistemin yenilenebilir enerji üretimi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Taçoy, bugüne kadar enterkonnektenin yanlış ve eksik tartışıldığına değinerek, sadece KKTC’ye enerji getirmek için yapılan tartışmaların konunun eksik ele alınmasına neden olduğunu söyledi.

KKTC’de üretilecek ucuz elektriğin enterkonnekte sistem sayesinde Anavatan Türkiye’ye sürdürülebilir gelişmelerle ihraç edilebilecek noktaya getirilebileceğini de ifade eden Taçoy, son zamanların en fazla gündeme gelen konularından birisinin de ‘’enterkonnekte sistemde ithalat ve ihracatın yapılabileceği’’ olduğunu hatırlattı.

Bakan Taçoy iş insanları için fırsat olarak yaratılan sanayi bölgelerindeki sorunlarla da yakından ilgilendiğini ve oradaki sıkıntılara kayıtsız kalmadığını söyledi.

İktisadi ve Mali Protokol’e de değinen Taçoy, orada yer alan maddelerin hayata geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.