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Taçoy: “Engelli bireylerin hayata tutunması için imkanlar sağlanmalı”

Taçoy: “Engelli bireylerin hayata tutunması için imkanlar sağlanmalı”

30 Mart 2019 Cumartesi 11:45
Taçoy: “Engelli bireylerin hayata tutunması için imkanlar sağlanmalı”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılar konusunda açıklama yaparak, “engelli bireylerin hayata tutunması için imkanlar sağlanmalı” dedi.

Taçoy, meselenin sadece engelli maaşının verilmesi olmadığını belirterek, engelli bireylerin herkes ile eşit şekilde hayatı paylaşabileceği imkanların yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

Hasan Taçoy, engelli bireylerin sosyal yaşamdaki yerini vurgulayarak, engelli bireylerin sosyal hayatta, çevreyi herkesle eşit olarak paylaşacağı imkanların yaratılması gerektiğini dile getirdi.

“Devletten beklenen istihdam değil, sosyal yaşam hikayesidir” diyen Taçoy, sadece engelli maaşı ödeyerek görevin yerine getirilmeyeceğini, bunun yanında engelli bireylerin kendi yaşdaşları ile birlikte, aynı sosyal çevreyi paylaşabileceği ortamın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

“PSİKOLOJİK ORTAMI SAĞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ”

“Tekerlekli sandalye hediye etmek hareket etmek için sadece imkan verir” diyen Taçoy, psikolojik ortamın sağlanmasının daha önemli olduğuna dikkat çekti. Taçoy, “Siz Devlet olarak maaş veriyorsunuz zaten, imkanların arttırılması gerekir, bu imkanları sadece Devlet değil, özel sektör de yaratabilmeli. Engelli maaşı alan bir engelli birey başka bir yerden iş yaparsa engelli maaşı kesilmemeli, bu çağ dışı olur, engelli bireylerin hayata tutunması için farklı imkanlar sağlanmalı” dedi.

“PROJE YAPTIK, KALDIRDILAR”

Hasan Taçoy, geçmiş dönemlerde hazırladığı bir projeyi de paylaşarak, projenin, sosyal yardım alan bireylerin hayatlarını bir nebze kolaylaştıracağını öngördüklerini söyledi ve şu anda projenin tümünün kaldırıldığını kaydetti.

Taçoy şunları söyledi:

“Yaklaşık 6500 sosyal yardım ve fakirlik yardımı alan vatandaşımız var. Bu insanlarımız asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyorlar. Bakan olduğum dönemde Bakanlar Kuruluna getirdim. Projeye göre bu ailelere elektrik yardımı yapılmasını öngördüm ve bizden sonra gelen hükümetler de bu konuyu değerlendirdi, Sayın Ersan Saner’in bakanlığı döneminde hazırlamış olduğu proje ile Sosyal yardım alan bireylere elektrik katkı payı olarak aylık 100 TL katkı yapılması 2018 yılı bütçesinde yer aldı. 2018 yılında göreve başlayan hükümet ekim ayı içerisinde bu kişilere 1000 tl bir ödeme yapıldı, 200 liraları devlet tarafından ödenmediği bir yana tüm proje 2019 yılında Proje tamamen ortadan kaldırıldı. Bu proje farklılık getirecekti, ama kaldırdılar.” Ayrıca, bu projenin kaldırılması bu hükümete yetmedi elektrikte engeller için uygulanan farklı tarifelide kaldırdılar. Hükümetin bu insanlara reva gördüğü bu.”

 

Son Güncelleme: 30.03.2019 14:51
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