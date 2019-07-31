Taçoy: “Elektriğin yüzde 45-55’ini Kıb-Tek üretecek”

“ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI DEĞİLİM”

(TÜRKİYE’DEN GELECEK PARA) “HER ŞEY REFORM MESELESİ… İYİ İŞLERİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

“MARAŞ GÜNDEMİMİZDEN HİÇ DÜŞMEDİ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “KKTC’nin ihtiyacı olan elektriğin minimum yüzde 45, maksimum 55’ini Kıb-Tek üretecek” açıklamasında bulundu.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kanal T’de, “Kıb-Tek”, “özelleştirme” ve “Türkiye’den gelecek parayla” ilgili değerlendirmelerde bulunan Taçoy, Maraş konusunda değinerek “Maraş gündemimizden hiç düşmedi” dedi.

Taçoy, “Özelleştirmelere karşı değilim” açıklamasında da bulundu.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA DA ÇALIŞMA YAPILMALI”

Hasan Taçoy, Kıb-Tek ile ilgili bir dizi faaliyet yürütmeye çalıştıklarını ifade ederek, elektrik kurumunun enerjinin yüzde 55’ini sağladığını, yüzde 45’i dağıtılırken oluşan maliyetin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bakan Taçoy, AKSA’dan alınan elektriğin, enerji üretim, iletim ve dağıtım maliyetinin de hesaplanması gerektiğini kaydederek, “Yenilenebilir enerji konusunda da çalışma yapılmalı ”dedi.

Elektrik kurumu çalışanlarına garanti verdiklerini de söyleyen Hasan Taçoy, “Ülkenin stratejik durumundan dolayı KKTC’nin ihtiyacı olan elektriğin minimum yüzde 45, maksimum 55’ini Kıb-Tek üretecek” şeklinde konuştu.

Özelleştirme konusundaki soruyu da yanıtlayan Bakan Taçoy net bir şekilde özelleştirmeye karşı olmadığını söyledi.

Taçoy, Ercan Havalimanı’nda yap- işlet- devret modeli olduğunu da anımsatarak, limanlarda otorite kurulabileceğini, limanların özele verilebileceğini, buralarda kamu- özel işbirliği olabileceğini ve sorumlulukların paylaşılabileceğini ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Ben özelleştirmelere karşı değilim” dedi.

“DEVLET OLDUĞUMUZU KABUL ETTİĞİMİZ ZAMAN DÜZELMİŞ OLACAĞIZ”

Taçoy, şu açıklamalarda da bulundu:

“Ben 1974’ü yaşadım. Köye gittiğimde gaz yağında kitap okudum. Telefon olmadığını biliyorum. O günlerden bu günlere geldik, gelişen teknolojiyi yakalamak ve geliştirmek için Anavatan Türkiye ile birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Tek şerit olan yolu çift şerit yaptık, limanlar yaptık…Devletin yapısı geliştirildi. Her ne kadar da tanınmamış olsak da, dünyanın bir parçası olduğumuzu, kurumsallaştığımızı, kurallarımızın ve bir yönetim otoritemizin olduğunu unutmamak lazım. Devlet olduğumuzu kabul ettiğimiz zaman bunları düzeltmiş olacağız.”

(TÜRKİYE’DEN GELECEK PARA) “HER ŞEY REFORM MESELESİ… İYİ İŞLERİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Mali protokol kapsamında Türkiye’den gelecek 750 milyon TL ile ilgili soruyu da yanıtlayan Taçoy, “Her şeyin reform meselesi. Farklı kalemler var. Para bütün olarak görülüyor ancak parça parça. 5 ayda sıkıntıya girmeden Türkiye’nin öngördüğü ve yaratılan değerlerle iyi işleri yapmak için çalışacağız” dedi.

“MARAŞ GÜNDEMİMİZDEN HİÇ DÜŞMEDİ”

Maraş’la ilgili de konuşan Hasan Taçoy, 2006 yılından beri Avrupa Parlamentosu’nda ülke adına lobi faaliyetleri yürüttüğünü anımsatarak, her Maraş konusu gündeme geldiğinde Maraş’ın açılmasını savunduğunu, konunun UBP’nin gündeminden de hiç düşmediğini belirtti.