Taçoy El-Sen ile imzalanan 4 maddelik protokol gereği hükümetin üzerine düşeni yapmaya başladığını belirtti

Hasan Taçoy, “ Biz hiç birşeyden kaçmayız... Yolsuzluklar da dahil, kendi dönemimizde de olsa tespit ettiğimiz ne varsa hepsini net bir şekilde halkımızla tartışacağız” diye konuştu...

Bakan Taçoy, BRT Haber Merkezi Programı'na katıldı.

İHALE

Anlaşma gereği komite kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Taçoy, “ İhale gereği alınan cihazlar tek bir tip olmayacak, birçok modeli ihtiva edecek, en az 60 Megavat gücünde santrallerin alınması için ihale şartnamesi hazırlanacak.” diye konuştu.

Az akaryakıtla verimliliği yüksek, çevre dostu cihazlar istediklerine vurgu yapan Taçoy, “Halk arasında sürekli bir gaile var. Birileri bir fayda sağlayacak mı diye soruyor. Bizim iddiamız, birçok marka varken uluslararası ihale ile sonuçlanması, tek marka ile değil” ifadelerini kullandı

Taçoy “ KIB-TEK'te yarı liberal bir yapı var bu yürütülemez. Enerji Üst Kurulu kurmalıyız. Bu kurul elektriği regüle etmeli. Yasası hazır. Son rötuşlar yapılıyor. Enerji Verimliliği Yasası da gündeme gelecek. Güneş enerjisinden yararlanma ve benzeri üretimler için, bu politikaları yasa noksanlığından tam uygulayamıyoruz, fayda elde edemiyoruz.” ifadelerini de kullandı.

ENERJİ POLİTİKALARI

Taçoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzde meşakkatli bir süreç var. Kısa ve uzun vadede kurum ve enerji politikalarımızın oturması gerekir. Bizim sürekli söylediğimiz bir konu vardır. Enterkonnekteden vazgeçmiş değiliz. Yapılamaz diye bir şey konuşmadık, konuşmayacağız. Enterkonnektenin bu ülkede yapılabileceği ısrarını sürdürüyoruz. Olabileceğini de her hal ve şartta ispata hazırız. Konu üzerinde bizzat çalışıyorum. Okuyorum, araştırıyorum. Anavatan Türkiye ile de konuşmak ve tedariki garantilemek sureti ile ocak ayında kendimizin ihale sürecini başlatmamız arzusundayım. İster AB kriteri olsun ister dünya görüşü deyin fark etmiyor çünkü aklın ve mantığın yolu tekdir. Malta ve İtayla, Rum Tarafı ile İsrail arasında enterkonnekte projeleri varken, 90 Km'lik TC ilearasında niye olmasın. Yok böyle bir şey. Bu işin arkasında başka planlar var. Bugün TC ile AB arasında enterkonnekte sistem var. Enerji üretimi açısından TC'nin elinde bir güç var. Bunun ortadan kalkması ve alternatif kaynak yaratmak için Rum Yönetimi ve Yunanistan başka işler peşinde ve başka bir hatla Avrupa'ya bağlanmayı planlar. Buna kimsenin müsaadesi yok.”

“ ENTERKONNEKTE OLMAZSA OLMAZIMIZDIR.”

Enterkonnekte çalışmalarının her geçen gün hızlandığını belirten Taçoy, “ Enterkonnekte olmazsa olmazımızdır.” diye konuştu.

ÜRETİM FİYATLARI

İmzaladıkları 4 maddelik sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Üretim Fiyatlarının düşürülmesi ve kurumun daha iyiye gitmesi için EL-SEN'in üzerine görevler düştüğüne işaret eden Taçoy şöyle devam etti:

“Bunlar üzerinde ısrarla duruyoruz. Enerji Bakanı olarak gündemimizde bir tek KIB-TEK yoktur. Yenilenebilir enerji politikaları vardır. Birçok konu vardır. O nedenle ben herkese eşit mesafede durmayı tercih ediyorum. Herkesin bir sorusu var. AKSA ile ilgili biten bir sözleşme biten bir sözleşmedir. Tekrarı olmaz. İhtiyaç varsa İhale Yasası gereği yeniden ihaleye çıkarsınız.”

AKSA İLE DEVAMA “HAYIR”

“AKSA ile bu şekilde devam edilmesine hayır diyorum” diyen Taçoy, “AKSA ile 2008 yılında CTP-ÖRP Hükümeti döneminde imzalanan sözleşmenin Makine amortisman giderleri ne kadardır? 3.7 dolar sent ücret ödeme mecburiyetinde değiliz. Kira gideri olarak 3.70 sentlik kira bedeli benim de ücretlerimi artırıyor. Biz işin ucuzlatılması yönündeki hassasiyetimizi sürdürüyoruz ve burada halkımızın desteğini istiyoruz. Hepimizin tek derdi fiyatları aşağıya çekmek” şeklinde konuştu.

Taçoy “Ben anlaşma gereği yapacaklarımı söylüyorum. Başlattım da. Karşı taraftan da eş zamanlı başlamasını isterim. Benim için büyük bir hassasiyettir. Benim hesap vermem gereken bir halk vardır. Hepimiz sorumluyuz. Biz hiç bir şeyden kaçmayız. Her şeyi şeffaf bir şekilde paylaşmaya hazırız. Yapılan tüm yolsuzluklar da dahil, tespit ettiğimiz ne varsa hepsini net bir şekilde halkımızla tartışacağız. Bunların üzerine gideceğiz. Günü geldikçe ve unsurlara ulaştık sonra, olanları ve neler yapıldığını halkımızı gösterme niyetimiz var. Gereğini yapma noktasına gideceğiz. Yolsuzluk hangi dönem isterse olsun, hiç fark etmez. Her dönem için vardır. Kendi kendimi de işin içine dahil edeyim. Benim dönemimde olup olmadığı değil, ne çıkarsa halkımızla paylaşacağız. Çünkü kurumun belli itibarı var. Bunu artırmak için gereken her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.