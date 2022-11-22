Taçoy, Dr. Miroğlu Ve Özgür'ün 17. Ölüm Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Dr. Salih Miroğlu ve Özker Özgür'ün 17. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında ülkenin siyasetinin iki değerli ismini aynı günde kaybetmenin derin acısını hâlâ ilk günkü tazeliğiyle yüreklerinde taşıdıklarını kaydetti.

Taçoy'un mesajı şöyle:

“22 Kasım, siyasi tarihimiz için kara bir gün olmuştur. Ülkemiz siyasetinin iki değerli ismini aynı günde kaybetmenin derin acısı hâlâ ilk günkü tazeliği ile yüreklerimizdedir. Doktor Salih Miroğlu ile Özker Özgür’ü 17’nci ölüm yıl dönümlerinde saygı ve rahmetle anarım.

Doktor Salih Miroğlu, 52 yaşında hayata elveda derken, aramızdan bu kadar erken ayrılmasına rağmen siyaset sahnemizde çok derin ve unutulmaz güzel izler bırakmıştır. Ulusal Birlik Partisi’nde genel başkanlık görevine hazırlanırken, ülkesi ve partisi adına planladığı geleceğe yönelik düşüncelerini deyim yerindeyse ev ev gezerek anlattığı bir dönemde en yakınında yer almış birisi olarak, O’nun ülkesine ve insanına hizmet aşkına bizzat şahit olmuştum.

Usta bir hatip, halka düşüncelerini doğrudan ve eksiksiz anlatabilen bir siyasetçiydi. Siyaset içinde herkesin güven duyduğu aktif ve donanımlı bir kimlikti. Fark yaratan vizyon sahibi bir aydındı ve yaşasaydı demokrasimiz ve siyasetimiz bugünkünden mutlaka çok daha farklı olacaktı. Ne yazık ki düşündüklerini uygulama fırsatı bulamadan, hayata çok erken veda etti.

Miroğlu ile aynı günde kaybettiğimiz, Özker Özgür de ülke siyasetinde iz bırakmış, önemli bir diğer değerimizdir. Özker Hoca, yaşamı boyunca ülkesi için hep daha iyiyi yapmak için çalışmış bir isim olarak kalbimizde yer etmiştir.

Her iki ismi de ölüm yıldönümlerinde hasretle anarken, kendilerine Allah’tan rahmet dilerim.''