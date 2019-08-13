banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cihangir’de iş kazası
CİHANGİR’DE İŞ KAZASI
KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında 4 yeni tutuklu!
4 KİŞİ TUTUKLANDI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Taçoy: “Dosta güven, düşmana korku salındı“

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın KKTC’ye yaptığı ziyareti tarihi olarak değerlendirdi. 

Taçoy: “Dosta güven, düşmana korku salındı“

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın KKTC’ye yaptığı ziyareti tarihi olarak değerlendirdi. 

13 Ağustos 2019 Salı 06:04
Taçoy: “Dosta güven, düşmana korku salındı“

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın KKTC’ye yaptığı ziyareti tarihi olarak değerlendirdi. 

"Gurur duyduk, mutlu olduk" diyen Taçoy, "Sayın Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam kadro olarak ülkemizde temaslar yapması, çok önemli mesajlar içeriyordu. Böyle bir fotoğraf daha önce hiç verilmedi. Bir anlamda dosta güven düşmana korku salındı” dedi.  

DHA'ya özel açıklamalar yapan Bakan Taçoy şöyle devam etti; "Sayın Akar ve komutanlarımızdan önce Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ağırladık. Birlikte Yavuz Sondaj gemimize çıktık. Rumlara, 'gelin Akdeniz'deki varlıkları birlikte çıkaralım, paylaşalım' çağrısını yeniledik. Ama dönüşleri hem gerilimi artıran şekilde oldu. Sayın Dönmez'in ardından, Rumların ve uluslararası aktörlerin tehditlerinin arttığı bir dönemde Savunma Bakanı ve TSK'nın üst yönetiminin Ada'ya çıkarma yapması çok önemliydi. Ziyaretin, Kıbrıs Türklerinin Çanakkalesi olarak bilinen Erenköy destanını gününe denk gelmesi ayrı bir önem ve özellik kattı.”

‘BARIŞ ELİMİZ SIKILSIN’

banner317
Akar ve Komutanların, KKTC'de 3 gün geçirmesine de atıf yapan Taçoy, "Ziyaret basit olarak planlanmadı. Kıbrıs Türk halkına, 'biz buradayız, siz güvendesiniz' mesajı dolu dolu 3 gün ile verildi. Rumların yerinde olsam, Sayın Akar'ın açıklamalarının altını çizerek tekrar tekrar okumalarını tavsiye ederim. Akar'ın, 'Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs’ta sorunların barışçıl yöntemlerle, barışçıl yollarla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, uygun bir şekilde çözümlenmesinden yanayız. Temel yaklaşımımız bu. Barışçıl çözümlerden yanayız' sözünün önemini anlasınlar. Uzattığımız barış ve dostluk eli sıkılsın” ifadelerini kullandı.

'HAKLARIMIZI GASP ETMEYİ BIRAKIN'

Taçoy, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in, Türkiye’nin “Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kendi çıkarları için gerçekleştirdiği” yönündeki açıklamalarına da sert yanıt verdi. "Rum Bakan, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi bıraksın, sonra konuşsun" diyen Taçoy, "Türkiye, hem kendi alanında hem de Kıbrıs Türklerinin verdiği yetki alanlarında doğalgaz araması yapmaktadır. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri burada tam anlamıyla korunmaktadır” dedi. Rum basınında, '6,7 ve 10’uncu parsellerde sondaj başlayacağı' haberlerini de değerlendiren Taçoy, "Rumlar artık şunu net olarak kavramak zorundadır. Kıbrıs sorunu çözülmeden veya Ada'da bir anlaşma sağlanmadan atılan adımlar sadece gerilim yaratır. Rumların, Kıbrıs Türk halkının haklarını vermeden, Ada etrafındaki doğal kaynakları rahat şekilde kullanacağını düşünmesi akıl tutulmasıdır" uyarısı yaptı.

'BIRAK İSRAİL'İ MISIR'I'

Lakkotripis'e, "Bırak İsrail'i, Mısır'ı, gel Ada'da tüm varlıkların ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı ile muhatap ol” diye çağrı yapan KKTC'li Bakan, "Sayın Lakkotripis akıllı bir isim olarak biliyorum. Kıbrıs'ta gerçeklerin dışında adımlar atılmamalı. Kıbrıs Türkleriyle birlikte süreci yürütmekte fayda var. Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini karşılarına almakla, gelecek planlarını asla gerçekleştiremeyeceklerdir” diye konuştu. Rum Bakan'ın, Doğalgazın Kıbrıs Türkleriyle paylaşılması için Kıbrıs sorunun çözümünü öne sürmesine de eleştiren Taçoy, "Kıbrıs sorunu çözülmedi ama Rumlar istediği gibi işgal ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti yönetecek mi demek oluyor? 'Tek taraflı ben istediğim adımı atarım, ama Kıbrıs Türkleri atamaz' demekle Kıbrıs sorunu mu çözülür?" diye sordu.

'MARAŞ YILANLARIN DEĞİL, İNSANLARIN YAŞAM ALANI'

Kıbrıs Türk tarafının son dönemde, Türkiye ile birlikte proaktif bir dış siyaset izlediğine işaret eden KKTC'li Enerji Bakanı Taçoy, "Bu siyasetin bir göstergesi de Kapalı Maraş'tır. Bizler, yıllardır kapalı olan Maraş'ın açılması için gerekli adımları atmaya başladık. Burası Türk yönetiminde açılacaktır. Burada mülkü olan gelip mülkünü alabilecek. Mülkünü isterse kullanabilir isterse satabilir. 1974 öncesinde dünyanın en gözde tatil merkezlerinden biri olarak bilinen Maraş'ın yeniden canlanarak, bir marka olacağını düşünüyoruz. Kapalı Maraş yılanların, farelerin değil insanların yaşam alanı olacak" dedi.

Son Güncelleme: 13.08.2019 09:15
Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyHulusi Akar Kktc Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret var
Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret var
Apartmanın damında kaçak yaşayanlara müdahale edildi
Apartmanın damında kaçak yaşayanlara müdahale edildi
Muratağa katliamından sağ kurtulan Şafak Nihat anılarını anlattı..
Muratağa katliamından sağ kurtulan Şafak Nihat anılarını anlattı..
Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 45’inci yıldönümü
Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 45’inci yıldönümü
Eşref'in ölümü sevenlerini yasa boğdu...
Eşref'in ölümü sevenlerini yasa boğdu...
Hava durumu
Hava durumu
Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başındalar...
Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başındalar...
Taçoy, Akar ve Kuvvet komutanlarının ziyaretini değerlendirdi...
Taçoy, Akar ve Kuvvet komutanlarının ziyaretini değerlendirdi...
TMTF’den Türkay Akpınar’a ziyaret
TMTF’den Türkay Akpınar’a ziyaret
Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa’da bayramlaştı
Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa’da bayramlaştı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim