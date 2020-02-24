Taçoy: “Doğu Akdeniz'de atılacak adımların Türkiyesiz başarı elde edemeyeceği net”

“DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYESİZ BİR SÜREÇ İSTENİYOR… KIBRISLI TÜRKLER OLARAK TÜRKİYESİZ BİR KIBRIS OLAMAYACAĞINI HER FIRSATTA DİLE GETİRİYORUZ”



“KAPALI MARAŞ, UMUTSUZLUĞU ANLATAN, SAVAŞIN İZLERİNİ TAŞIYAN BİNALARIN VAR OLDUĞU YER DEĞİL, BİR DUBAİ, BİR MONTA CARLO, BİR MONACO OLACAK...”



“TÜRKİYE İLE ENTERKONNEKTE OLARAK DA BAĞLANMANIN ACİLİYETİNİ VURGULUYORUZ”

Lefkoşa, 24 Şubat 20 : söyleyerek, “Kıbrıslı Türkler olarak Türkiyesiz bir Kıbrıs olamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Doğu Akdeniz'de atılacak adımların Türkiyesiz başarı elde edemeyeceğini net olarak ifade etmek gerekir” dedi.

Uluslararası güçlerin Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz üzerinden her alanda çalışma yaptığını belirten Taçoy, “Bunu fırsat bilen Avrupa'nın şımarık çocukları, başta ABD olmak üzere Fransa, İsrail, Mısır ve Yunanistan ile tek taraflı adımlar atmaya çalışıyor” dedi.

Taçoy, sondaj ve sismik arama gemilerinin çalışmalarına hızla devam ettiğini vurgulayarak, "Doğu Akdeniz'de bulunacak gazın Avrupa'ya satışının en akılcı yolu Türkiye'dir. Bu nedenle, atılacak adımlarda mutlaka Ana Vatanın oluru alınmak zorundadır. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı attığı adımlara karşı duruşumuz sağlamdır.Kıbrıs'ta, küçük azınlığı temsil edenlerin çıkardığı seslere bakarak, bizleri değerlendirmeyin. Bizler, serhat vatanın bekçileriyiz” ifadelerine yer verdi.

Verilen bilgiye göre, Taçoy, İstanbul - Çırağan Palace'de gerçekleştirilen, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki konuştu. Taçoy, Doğu Akdeniz’in yanı sıra, Maraş, enterkonnekte sistem, KKTC’nin yerli ilk elektrikli aracı Günsel ile ilgili de konuştu.

Konuşmasında Doğu Akdeniz’i, “kaynayan kazan” diye niteleyen Taçoy, Türkiye Doğu Akdeniz’de olduğu sürece Fransa’nın Charles De Gaule savaş gemisi de gelse haklı davadan geri dönülmeyeceğini belirtti.

Bakan Taçoy, “Münhasır ekonomik bölgemiz içerisinde haklarımızı koruyup, çalışmalarımıza devam edeceğiz.Sınır olmadığını ve özel şirketlerin bu işi yapmasını düşünen ülkeler…. Buyursunlar gelsinler, biz kendi alanımız içinde istedikleri bölgeyi onların araştırmaları için de bahsettikleri özel şirketlerlere lisanslandırırız” dedi.

(KAPALI MARAŞ): “BURAYI İNSANLIĞA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması yönünde önemli bir süreci başlattıklarını da söyleyen Bakan Taçoy, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği önemli toplantıyı 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş'ta yaptıklarını anımsattı.

“Bizler, Kapalı Maraş'ı insanlığa kavuşturmak istiyoruz” diyen Bakan Taçoy, “Rumların ezberini bozan ve yine yeni bir denemeyle Maraş’ı pazarlık konusu yapma yerine, Maraş’ı insanlığa kazandırma adımını beklemeden atıyoruz. Bir elli yıl daha Rumları beklemektense Maraş’ı açma istemcimiz sonuçlanacaktır” şeklinde konuştu.



Kimsenin mülkünü, hakkını gasp etmediklerini dile getiren Hasan Taçoy, Kapalı Maraş’ta uluslararası hukuk çerçevesinde adım atacaklarını vurguladı, Türkiye Barolar Birliği’nin ve Başkan Metin Feyzioğlu'nun da önemli desteklerini aldıklarını söyledi.Taçoy, şunları da ekledi:“Kapalı Maraş, farelerin gezindiği bir şehir değil, insanların hayat sürdüğü bir yer olacak.Kapalı Maraş, umutsuzluğu anlatan, savaşın izlerini taşıyan binaların var olduğu yer değil, Bir Dubai, bir Monta Carlo, Bir Monaco olacak...Belki de bir fındıkkabuğunu dahi doldurmayacak bir sorun olan Kapalı Maraş'ta, önemli adımları atacağız. Bu konuda kararlıyız”Türkiye'den, KKTC’ye gelen suyla temiz bir suya kavuşulduğunu belirten Taçoy, “Suyla topraklarımızdaki verim arttı” dedi.Dünyayla İletişimin Türkiye’yle olan fiber deniz altı bağlantılarıyla giderildiğini belirten Bakan Hasan Taçoy, söyle devam etti:“Bizler artık iletişim ve sudan sonra Türkiye ile enterkonnekte olarak da bağlanmanın aciliyetini vurguluyoruz.Bunu yaparak, ülkemizdeki enerji açığını, maliyetini mimize etmek istiyoruz.Avrupa’yla Asya’yı birbirine bağlayacak olan Eurasia Enterconnect’e enerji hattının güvencesinin sahibi, ucuzluğunun ekonomilere katkısının öncüsü ve çevre dostu bir yatırımın ev sahipliğini yapmak istiyoruz. Bölge insanına ve halkımıza, hem ucuz hem de sağlıklı bir elektrik hizmeti vermek istiyoruz. Bu konuda hem Türkiyemizin hem de bizlerin çalışmaları devam etmektedir.”KKTC’de AR-GE çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Hasan Taçoy, Aselsan'ın KKTC'de açtığı araştırma merkezinin bunun en önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı.“Hem enerji alanın da hem de bilişim alanında, geleceğe yatırım yapmanın önemini biliyoruz.Kuzey Kıbrıs'ın bir AR-GE merkezi bir bilişim ülkesi olması için gençlerimizi destekliyor, onların projelerine katkılar yapıyoruz” diyen Taçoy, “Arzumuz ODTÜ Kalkınma Vadisi KALKEV’de, bizim için çok önem arzeden 20 Temmuz 2020 tarihine kadar 20 şirkete ulaşmak ve buradan çıkan ilk AR-GE çalışmasının tanıtımını yapabilmek” şeklinde konuştu.Taçoy, Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışması sonucu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde üretilen KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel hakkında da konuştu.Taçoy, araçların üretimine 2021 yılında başlanacağını da söyleyerek, “2021 hedefi 2 bin araç iken, 2025'te bu hedef 20 bine çıkacak.Bu gelişmeleri hayretle takip eden Rumlar, yine önümüze ne engeller çıkarabilirler diye bakalım neler yapacaklar.Bizler, ürettikçe ülkemiz kazanacak. Bunun bilincinde ve farkındayız” dedi.