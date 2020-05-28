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Taçoy: “Devlet, yatırımcısı ile birlikte yükü omuzlayacak”

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:57
Taçoy: “Devlet, yatırımcısı ile birlikte yükü omuzlayacak”
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“DEVLET, YATIRIMCISI İLE BİRLİKTE YÜKÜ OMUZLAYACAK”

“İLK ETAPTA UYGUN KREDİ İMKANLARI YARATACAĞIZ”

“HÜKÜMET PİYASAYA PARA ENJEKTE ETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, iş insanlarının ekonomik ömrünü uzatacak ve altından kalkabileceği kredi imkanlarını yaratmak için çalışma yapıldığını söyledi.

Hiçbir yatırımcının ekonomik hayatının son bulmaması gerektiğini belirten Taçoy, “uzun vadeli bir çözüm bulmak zorundayız” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu sorunun altından kalkması için, piyasaya para enjekte etmesi gerekliliğine dikkat çekerek, “Bunun özel sektöre nasıl yansıyacağının yollarını bulacağız” ifadesini kullandı.

Turizm, eğitim, inşaat gibi ana sektörlerin gelirlerini kaybederken, devletin de bu alanlardan sağladığı vergilerden mahrum olduğunu anımsatan Taçoy, “Piyasa zaten daraldı. Bu daralmada işletmelerin nasıl sıkıntı yaşadığını çok iyi biliyoruz. Döviz ile ilgili Türkiye’nin müdahaleleri var. Yıl sonuna kadar, işletmelerimiz döviz riski yaşamayacak öngörümüz var.” ifadelerini kullandı. 

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Üretim yapan şirketlerin üretim yapmasını sağlayacak, piyasa istikrarını koruyacak, piyasada daha çok paranın dönmesini sağlayacak en önemli etkenin uygun kredi imkanları yaratılması olduğuna dikkat çeken Taçoy, işletmelerin de hibe ile devletin bir destek sağlamayacağını bildiğini ve beklentinin de uygun kredi imkanlarının yaratılması yönünde olduğunu kaydetti. 

“Piyasaya enjekte edilecek para miktarının artırılması, gerekirse devletin gelirlerini artırmak için tahvil formülünü kullanması ve elde edilecek gelirle iş dünyasına faiz desteği sağlanması kısa vadede hayata geçirebileceğimiz bir nokta.” ifadelerini kullanan Taçoy, ekonomik programa bakıldığında, turizm, tarım, eğitim, enerji gibi alanlarda reformlar ve yeni stratejik planlamalar öngördüklerini belirtti. 

Taçoy sözlerini şöyle tamamladı:

“2020 için öngörülenin aksine, turizmde yüzde 20, eğitimde yüzde 50 bir gerçekleşme ekonomi, için kötü olur. Bu nedenle farklı imkanlar yaratarak gelirleri yukarıya çekmemiz gerekmektedir.

Eğer devlet bir taraftan bu paraları piyasaya enjekte etmeyi başaramaz, dış borçlanma ya da tahvil yoluyla borçlanarak toplumun yükünü paylaşmazsa, uygun kredi imkanlarını yaratamazsa sonucun kötü olacağını hepimiz biliyoruz.

Bu nedenle, sorunları biliyoruz, gereğini yapmak için de her formül üzerinde çaba harcıyoruz. Turizm, limanlar gibi alanlarda 2020 içinde öngörülen çalışmaları tamamlayacağız.


Türkiye ile imzalanan yeni iktisadi işbirliği anlaşmasında yer alan bir çok madde, hali hazırda üzerinde çalıştığımız maddelerdi. Bunlar gereklilik ve tamamlanması gerektiğini hepimiz biliyoruz.”

Son Güncelleme: 28.05.2020 19:10
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