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Taçoy: “Çalıştayımızla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz”

Taçoy: “Çalıştayımızla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz”

22 Şubat 2019 Cuma 15:16
Taçoy: “Çalıştayımızla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz”

“DAHA GÜÇLÜ UBP, DAHA GÜÇLÜ KKTC İÇİN BİRLİKTE BÜYÜK HEDEFLERE” KONULU, SİYASAL STRATEJİLER VE VİZYON ÇALIŞTAYI YARIN BAŞLIYOR

 “DEVLETE VE  HALKA EN DOĞRU, EN ETKİN HİZMETLERİ VEREBİLMEK İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNE GİRDİK.”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, devlete ve halka en doğru, en etkin hizmetleri verebilmek için yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirtti.

Hasan Taçoy yazılı açıklama yaparak yarın Girne’de başlayacak ve üç hafta sonu olmak üzere toplam 6 gün sürecek, “Daha güçlü UBP, daha güçlü KKTC için birlikte büyük hedeflere” konulu, Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı hakkında bilgi verdi.

Accapulco Otel’de yer alacak olan ve saat 09.30’da başlayacak çalıştayla ilgili bilgiler verdiği açıklamasında Taçoy, Ulusal Birlik Partisi kökü 1950’li yıllara kadar dayanan çok güçlü bir milli, siyasal, sosyal hareketin devamı olduğunu kaydetti.

Taçoy, “Bu hareket bu anlayış Kıbrıs Türk Halkı’nı yok olmaya yüz tutmuş bir azınlık durumundan Devlet sahibi bir halk olgusuna taşımıştır.Yeterli görmesek de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bütün kalıcı eserlerin, sosyal Devlet anlayışının altında UBP’nin mührü vardır” dedi.

UBP’nin “görev partisi” olduğu görüşünü ifade eden görevlerinin devleti yaşatıp yüceltmek, halkın yaşam kalitesini artırmak ve Anavatan Türkiye ile ilişkilerini sürekli geliştirmek olduğunu söyleyen Taçoy, “Bu anlayışla parti olarak yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz.UBP olarak Devletimize, halkımıza en doğru, en etkin hizmetleri nasıl verebilmek için yoğun bir çalışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın da bu çabalarının bir evresi olduğunu belirten Taçoy, açıklamasında şunlara yer verdi: 

“ Çalıştay’ımızla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz.Çalıştay Genel Başkanımız Ersin Tatar’ın görüş ve talimatları doğrultusunda, Merkez Yönetim Kurulumuz’un ilgili kararı ışığında gerçekleştirilmektedir.Eski, yeni tüm Genel Başkanlarımız, Genel Sekreterlerimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, İlçe Başkanlarımız, İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kadın Kolları Başkanlarımız, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerimiz, Gençlik Kolları Başkanlarımız, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerimiz, Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis üyelerimiz, Örgüt Başkanlarımız, eski müsteşarlarımız, müdürlerimiz Çalıştay’ımıza davetlidirler.
Gelmeyenler ve takip etmek isteyenler içinse www.tvgunes.com adresinden canlı yayın yapılacaktır.Bu arada Kanalt T’de açılışı canlı olarak ekranlara taşıyacaktır.
Açılışta önce ben söz alarak Çalıştay hakkında bilgiler sunacağım ardından ise eski Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Özgürgün, Genel Başkanımız Sayın Ersin Tatar ve Onursal Başkanımız 3’ncü Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu sırasıyla konuşmalarını gerçekleştireceklerdir.Onların görüşlerini alarak hedeflerimizi belirlenmesi çalışmalarımıza ivme katacağız.Son kararlar ise elbette Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’mizde alınacaktır.Ben, partimiz ve ülkemiz adına ortaya yararlı sonuçların çıkacağına eminim.”
 

Son Güncelleme: 22.02.2019 18:38
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