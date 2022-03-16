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Taçoy: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata dokunan bir bakanlık“

 

16 Mart 2022 Çarşamba 11:45
Taçoy: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata dokunan bir bakanlık“

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; gazisiyle şehit ailesiyle, yaşlısıyla yoksuluyla dul ve yetimiyle geniş bir yelpazede hizmet veren, hayata dokunan bir bakanlık." ifadelerini kullandı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Güneş Web TV’de katıldığı programda, göreve geldiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlığa bağlı dairelerin ve kurumların sistematiğini ve şeklini değiştirme arzusunda olduğunu kaydeden Taçoy, “Bakanlıkta alışılagelmiş bir çalışma sistemi var. Sosyal Hizmetler ve Çalışma Dairesi'nde yapılacak işler belli kriterlerde sıkışmış durumda. Ortaya konulacak yeni projelerle, bakanlık halka dokunuş yeri olacak. Bir araştırma geliştirme mekanizmasının oluşturulmasına öncelik vereceğiz. Bakanlık olarak ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikalarla işbirliği yaparak insanların hayatına dokunacağız” dedi. 

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Bir tarafta esnafın bir tarafta zanaatkarın diğer tarafta işverenin sorunlarının ne olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmek niyetinde olduklarını söyleyen Taçoy, ‘‘Bakanlığın sorumluluğunu buralarda hissettirmek önceliğimiz olacak.’’ ifadelerini kullandı. 

Bakanlığı bugüne kadar belli bir çıtaya getirmiş olan arkadaşların bıraktığı yerden, çıtayı yukarı yükseltmek benim asli görevim olacak şeklinde konuşan Taçoy, ‘‘Sendikal yaşamda sendikalarla tek tek büyükten küçüğe doğru görüşmek arzusundayım. Sendikalar Mukayyitliğinin yapısı da çok farklı konuma gelecek. Şu anki yapısı gibi sadece referandumlarını yaptıran, hesaplarını kontrol eden, genel kurullarını yaptıran bir kurum olmayacak. Sendikal yaşamdan beklentilerimi oturup sendikalarla görüşeceğim. Sendikalar mukayyitliği etkin çalışacak, halka dokunuşlarda çok daha farklı sesler getirecek. İşbirliğinin ne olduğunu, karşılıklı anlayışın ne olduğunu bir birimize göstereceğiz. Sendikalar da üzerine düşen sosyal sorumlulukları yerine getirecek.’’ şeklinde konuştu.

Kabinedeki görev değişikliği ile ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren Taçoy, “Aralıksız görevime devam eden 23 yıllık bir vekilim ve şunu söyleyebilirim ki bir görev, parti genel başkanı tarafından takdir edilip veriliyorsa o görev yapılır. Biz bunu böyle biliyoruz ve bunun tartışmasını yapmıyoruz. Partinin geleceği için verilen bu uğraşta, hepimizin görevini layıkıyla yerine getirmesi gerekir ki KKTC’yi daha ileriye götürelim.” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin mecliste kendisine yönelttiği eleştirilere de cevap veren Taçoy: "Ana muhalefet partisi ve muhalefet partileri, UBP’ye darbe vurmaya çalışıyor. Dün mecliste bunu söyledim. Ulusal Birlik Partisi'nin kırıntılarıyla geçiniyorlar. UBP üzerinden rant sağlamaya çalışmak, onların kendi acizliklerini gösterir. Bir hükümet kurulduğu zaman, icraata geçmesi için 100 günlük bir süresi vardır. Muhalefetteki arkadaşlar çok heyecanlı. Hem hükümete gelmek istemezler hem de şiddetli muhalefet yapmaya çalışıyorlar’’ dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikal yaşamdan sosyal hizmetlere, sosyal sigortalardan engellilere kadar toplumun farklı kesimlerine nasıl dokunabileceğini hedefleyen projeler hayata geçireceklerini anlatan Taçoy, bu kesimlere dokunuşun aynı zamanda toplumsal bir görev olduğunu da önemle vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 16.03.2022 12:58
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