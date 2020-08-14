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Taçoy: "Bu vandalizmin ülkemizde bir daha yaşanmaması gerekiyor"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Muratağa - Sandallar - Atlılar katliamlarının yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı..

14 Ağustos 2020 Cuma 12:29
Taçoy: "Bu vandalizmin ülkemizde bir daha yaşanmaması gerekiyor"
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Atlılar, Muratağa ve  Sandallar  şehitlerini saygı ve şükranla andı, rahmet diledi.

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Taçoy “Hafızamızdan silinmeyen o görüntülere maruz kalan insanımızın tek suçu Türk olmak. Bu vandalizmin ülkemizde bir daha yaşanmaması gerekiyor. Bunun için yıllardır, her platformda çözüm önerileri ile yine çözüm yolunu gösteren Türk tarafı olmuştur. Bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan olayların temelinde yatan da tıpkı o dönemde olduğu gibi, varlığımızın bu adada yok sayılma girişimleridir” dedi.

Taçoy, “şükür, Anavatan yanımızdadır. Şükür, şimdi çok daha güçlüyüz. Şükür, tüm baskılara cevap verecek eşit güce sahibiz. Bir kez daha, bu adanın tüm zenginlik ve güzelliklerini uluslararası hukuk çerçevesinde ve akıl yoluyla paylaşma teklifimizi yinelerim” ifadelerini de kullandı.

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Son Güncelleme: 14.08.2020 16:17
Anahtar Kelimeler:
Muratağa Sandallar Atlılar KatliamlarıHasan Taçoy
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