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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Taçoy: Bu açıklamalar Sn. Arıklı'nın haddi değil!

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın UBP’li vekil Faiz Sucuoğlu’nu işaret ederek, ‘Türkiye ile arası iyi olmayan bir Başbakan ile hükümete devam edemeyiz’ şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Taçoy, “UBP genel başkanının kim olacağına UBP’liler karar verir” dedi.

24 Haziran 2021 Perşembe 16:24
Taçoy: Bu açıklamalar Sn. Arıklı'nın haddi değil!
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Hasan Taçoy'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: 

Yeniden Doğuş Partisi genel başkanı Sn. Erhan Arıklı, UBP sayesinde hayal edemeyeceği bir makama gelmiş ancak verdiği demeçlerle UBP'yi hedef aldığının farkında bile değil.

Her şeyden önce şunu bilmeli ki;
UBP genel başkanının kim olacağına, UBP'liler karar verir. Kiminle koalisyona girileceğine de UBP yetkili kurulları karar verir.

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Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin UBP kurultayına yönelik telkini varsa, bizim bilmediğimiz ve kendi bildiği ne varsa sayın Arıklı açıklamalıdır. Türkiye'den kendisine kim, "şu aday seçilirse hükümetten çekil biz bunu istemiyoruz" dedi, açıklamalıdır.

UBP bu ülkenin en büyük ve en örgütlü partisidir.

Bu açıklamalar Sn. Arıklı'nın haddi olmadığı gibi, beklentimiz UBP Genel başkanlığını geçici olarak yürüten Sn. Ersan Saner'in de kendisine gerekli en ağır cevabı vermesidir.

Bir UBP'liyi bir makama ancak UBP'liler getirir ve UBP'liler götürür.

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Anahtar Kelimeler:
UBP Milletvekili Hasan TaçoyEkonomi Ve Enerji Bakanı Erhan ArıklıFaiz Sucuoğlu
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