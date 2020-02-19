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Taçoy: “Bizim açıklamalarımız net”

Taçoy: “Bizim açıklamalarımız net”

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:25
Taçoy: “Bizim açıklamalarımız net”
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“ÜLKEDE ŞU ANDAKİ DÖVİZ BAZINDAKİ ENERJİ FİYATI 16.3 DOLAR. GEÇEN YIL SON ZAMMIN YAPILDIĞI TARİHTEN VE HÜKÜMETE GİRDİĞİMİZ 23 MAYIS 2019’DAN İTİBAREN BİR KURUŞLUK ZAM YAPILMADI”
“AKSA’YA ÖDENEN KİRA AMORTİSMAN GİDERİ 3.74 TL VE BU FUZULİ BİR RAKAM”
“AKSA’YA YAPILAN ÖDEMEDEN EĞER 1 DOLAR İNDİRİM YAPILIRSA, 7 MİLYON DOLARLIK TASARRUF ELDE EDİLECEK… BU RAKAM ELEKTRİK KURUMU’NUN YAKLAŞIK 3 AYLIK MAAŞI VEYA ALINABİLECEK BİR SANTRALİN BİR MAKİNESİNİN DEĞERİNDEN DAHA FAZLA”
“BİZİM İSTEĞİMİZ, ARZUMUZ, PİYASAYA SÜRÜLEN ENERJİNİN ÇOK DAHA UCUZ OLABİLMESİ VE BUNDAN KAYNAKLANACAK TASARRUFLA DA KURUMUN DAHA İYİYE GİTMESİ”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kendilerinin açıklamalarının net olduğunu dikkat çekerek, ülkede şu andaki döviz bazındaki enerji fiyatının 16.3 dolar olduğunu, geçen yıl son zammın yapıldığı tarihten ve hükümete girdikleri 23 Mayıs 2019’dan itibaren bir kuruşluk zam yapılmadığını vurguladı. 
Bakan Taçoy, “Bizim isteğimiz, arzumuz, piyasaya sürülen enerjinin çok daha ucuz olabilmesi ve bundan kaynaklanacak tasarrufla da kurumun daha iyiye gitmesidir” dedi. 
Güney’de enerji fiyatlarının Kuzey’den pahalı olduğunun herkesçe bilindiğine işaret eden Taçoy, elektrik fiyatlarına zam yapılmamakla birlikte, 23 Mayıs 2019’da 17.5 dolar olan elektrik fiyatının, bugün 16.3 dolar  olarak gittiğini, bunun Haziran ayı civarında 15. 5 dolar olacağını kaydetti. 
Taçoy, Marketler Birliği’nin basın toplantısında, dün bir parti başkanının kendisine yönelik yaptığı açıklamaları değerlendirdi. 

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Kendilerinin bunu ileriye taşımak için bir takım projeleri bulunduğuna işaret eden Bakan Hasan Taçoy, ancak bunun dün basına “Hasan Taçoy veya hükümet bunu bir özel şirkete avantaj olarak kullandırmaya çalışıyor” şeklinde yansıtıldığını söyledi.
AKSA’ya ödenen kira amortisman giderinin 3.74 TL olduğunu ve bunun fuzuli bir rakam olduğunu vurgulayan Bakan Taçoy, “2008’de buna imza atanlarla TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in düşüncesi aynı olabilir. O dönemin şartları ile bunların görüşleri de aynı olabilir. Ancak ben hiç orda değilim” dedi. 
AKSA’ya yapılan ödemeden eğer 1 dolar indirim yapılırsa, 7 milyon dolarlık bir tasarruf elde edileceğini, 7 milyon doların karşılığının ise 42 milyon TL olduğuna vurgu yapan Bakan Taçoy, bu rakamın Elektrik Kurumu’nun yaklaşık 3 aylık maaşı veya alınabilecek bir santralin bir makinesinin değerinden daha fazla olduğuna dikkat çekti. 
Eğer 2 dolar indirme gidilirse, bunun da 14 milyon dolar yapacağını, bunun da 84 Milyon TL’ye geleceğini söyleyen Taçoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bizim isteğimiz, arzumuz, piyasaya sürülen enerjinin çok daha ucuz olabilmesi ve bundan kaynaklanacak tasarrufla da kurumun daha iyiye gitmesidir. Dolayısıyla hem üretimde, hem servis sektöründe, hem perakende sektöründe bulunan esnaf ve zanaatkarlar hem bu ülkede iş yapabilmek için gayret gösteren her kesimde en azından giderleri, zorunlu giderleri kısıtlayarak onların ürünlerini daha ucuza satabilmesini sağlayacak imkanları yaratmaktır. Onlara bir nebze olsun kolaylık sağlamak, ekonomide bir rahatlama sağlamaktır. Bunun için gayret sarf ediyoruz” dedi. 
Bakan Taçoy, niyet ve amaçlarının ancak ve ancak piyasadaki yaşanabilir pozisyonu yaratabilmek olduğuna dikkat çekti. 

 

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Son Güncelleme: 19.02.2020 17:12
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