banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98357
ALTIN
264.358
DOLAR
5.4756
STERLİN
6.6583
EURO
6.1412
Lefkoşa'da kavga!
LEFKOŞA'DA KAVGA!
Lapta'da kavga
LAPTA'DA KAVGA
Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu
1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ani ölüm: 38 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Taçoy: “Birşey varsa mutlaka bulacağız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yavuz sondaj gemisine gerçekleştirilen ziyareti BRT’ye değerlendirdi.

Taçoy: “Birşey varsa mutlaka bulacağız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yavuz sondaj gemisine gerçekleştirilen ziyareti BRT’ye değerlendirdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:55
Taçoy: “Birşey varsa mutlaka bulacağız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yavuz sondaj gemisine gerçekleştirilen ziyareti BRT’ye değerlendirdi.

Kıbrıs Türkü’nün var olabilmesi için yıllar önce yine bu günlerde gerçekleşen 8 Ağustos’taki Şanlı Erenköy Direnişi’ne atıfta bulunan Taçoy, yine aynı dönemde bir başka tarihi olayın gerçekleşmesinin yarattığı heyecanı dile getirdi.

Taçoy, olayın heyecan verici yanı dışında ne ile karşı karşıya olunduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu ifade ederek, “yaptığımız açıklamalara hem Güney’den gelen, hem de Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’yi olayın dışında bırakmaya çalışan kişilerin sosyal medyada bize karşı yazdıklarına heyecan duyduğumuz bir olayla karşılık verdik” dedi.

Yavuz Sondaj Gemisi’ni gördüğü andaki duygularını “masmavi bir denizde kırmızı beyaz bir gemiyi görmek gerçekten heyecan vericiydi ve hepimizi gururlandırdı” şeklinde ifade eden Bakan Taçoy, Yavuz’un gerçekleştirmekte olduğu zorlu görevin gerçekte ne anlama geldiğinin gemiye çıkınca daha net görüldüğünü söyledi.

banner317
Hasan Taçoy, gemi personelinin hummalı çalışmasını görünce işin ciddiyetinin daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, Türk mühendislerinin ortaya koyduğu çalışmayı görmenin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “Yavuz’un faaliyetlerinin gerçekliğini ve bilimsel olarak hangi aşamada olduğunu görmek ayrı bir olaydır” dedi.

Taçoy şunları kaydetti:

“Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Dönmez’in de dediği gibi, bir şey varsa mutlaka çıkarırız. İşin uzmanlarının görüşleri de bölgede kesinlikle enerji kaynağı olduğu yönünde. İşte bu heyecan ve duygu farklı bir olaydır. Gemiye indikten sonra aldığımız brifler ve oradakilerle yaptığımız sohbetlerde anlatılanlar Kıbrıs Türk halkını gururlandıran ve haklarımızın savunulması gereken bir noktada olduğumuzu gündeme getiren bir şeydir.”

Garantör devlet olan Anavatan Türkiye’nin tek yanlı hak gasbı karşısında mütekabiliyet esasına dayanan en güzel yanıtı vermekte olduğunu ifade eden Taçoy, “yapılan kazının hem bize hem de Anavatan Türkiye’ye çok şeyler kazandıracağına inanıyorum” dedi.

Son Güncelleme: 07.08.2019 18:02
Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy Yavuz Sondaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş İnsanları Derneği Erhürman’ı ağırladı
İş İnsanları Derneği Erhürman’ı ağırladı
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
KKTC İnsan Hakları Derneği: “Akıncı-Anastasiadis görüşmesinden bir sonuç beklemiyoruz”
KKTC İnsan Hakları Derneği: “Akıncı-Anastasiadis görüşmesinden bir sonuç beklemiyoruz”
Saner: “Federasyon tek seçenek değildir”
Saner: “Federasyon tek seçenek değildir”
Değirmenlik Belediyesi BES ile toplu iş sözleşmesini imzaladı
Değirmenlik Belediyesi BES ile toplu iş sözleşmesini imzaladı
Yarın Lefke- Güzelyurt anayolunun bir kısmı kapalı olacak
Yarın Lefke- Güzelyurt anayolunun bir kısmı kapalı olacak
İşyerinin damından düşen Mehmet Erhan Şenoğlu hayatını kaybetti
İşyerinin damından düşen Mehmet Erhan Şenoğlu hayatını kaybetti
Güzelyurt’ta gaminiler sorunu çözülüyor
Güzelyurt’ta gaminiler sorunu çözülüyor
Tatar: “Erenköy direnişi yaşanmış kahramanlık destanı”
Tatar: “Erenköy direnişi yaşanmış kahramanlık destanı”
Yerel yönetimler reformu ile ilgili komite kuruluyor
Yerel yönetimler reformu ile ilgili komite kuruluyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim