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Taçoy: “Bilişim adası hedefi canlandırılmalı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İstanbul Ayazağa Yerleşkesi’nde bulunan ARI Teknokent, Çekirdek ve Magnet’i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Taçoy: “Bilişim adası hedefi canlandırılmalı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İstanbul Ayazağa Yerleşkesi’nde bulunan ARI Teknokent, Çekirdek ve Magnet’i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

24 Ocak 2020 Cuma 14:07
Taçoy: “Bilişim adası hedefi canlandırılmalı”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Taçoy’a ziyaretinde, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, İTÜ-KKTC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Kum ve İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Simge Baca Ozaner eşlik etti.

Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ile bakanlığa bağlı Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah ve Sanayi Dairesi Proje Geliştirme Amiri Huriye Kutup’un da katıldığı ziyarette gözlem ve incelemelerde bulundu.

Taçoy ve beraberindeki heyet, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Deniz Tunçalp ve İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdürü Lütfiye Durak Ata ile toplantıya katılarak teknokentin işleyişi hakkında bilgi aldı. Teknokent faaliyetlerinin KKTC’de uygulanabilirliği için görüş alışverişinde bulunan heyet, enerji çözümleri ve yazılımlarını ele alarak girişimcilerin üretimlerini gözlemledi. 

TC Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Gemi Adamları Kurulu Başkanı, Kıbrıs Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ Arı Teknopark Merkezi Değerlendirme Kurulu Üyesi ve Sektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tayfun Acarer de heyet ile bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantının ardından İTÜ Rektörlük binasındaki öğle yemeğinde heyete İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazgan ile İletişim ve Pazarlama Direktörü, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Gülname Turan da katıldı.

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Ziyaret sonunda İTÜ Arı Teknokent’te faaliyetlerini sürdüren TREV ve ZY Başkanı Önder Yol ile enerji çözümleri ile ilgili AR-GE gezisi yapıldı.

BİLİŞİM ADASI HEDEFİ İLERLETİLMELİ”

Bakan Taçoy ziyaret sonrasındaki açıklamasında, gördüklerinden oldukça etkilendiğini belirterek, ortaya koydukları eserler için İTÜ yetkililerini tebrik etti.

Önceki bakanlık görevi sırasında ortaya koydukları Bilişim Adası hedefinin KKTC’yi geleceğe taşıyacak önemli bir proje olduğunu ifade eden Taçoy, bu hedefi canlandırıp ilerletmek gerektiğini vurguladı.

Taçoy, üniversitelerin bu hedefte ana rol üstleneceğine işaret ederek, devletin yanı sıra özel sektörün de katılımıyla çok ciddi seviyelere ulaşılmasının mümkün olduğunun altını çizdi.

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:12
Anahtar Kelimeler:
Bilişim Adası
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