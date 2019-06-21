banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93742
ALTIN
260.216
DOLAR
5.7872
STERLİN
7.3458
EURO
6.5493
Polise polis operasyonunda tutuklamalar artıyor
POLİSE POLİS OPERASYONUNDA TUTUKLAMALAR ARTIYOR
Boğulma tehlikesi geçiren kişi yoğun bakımda
BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİ YOĞUN...
Kayıp kız çocuğu bulundu
KAYIP KIZ ÇOCUĞU BULUNDU
KKTC’de izinsiz ikamet eden 29 kişi tutuklandı
29 KİŞİ TUTUKLANDI
banner307

Taçoy: “Bilişim adası hedefi canlandırılacak ve hayata geçirilecek“

 

Taçoy: “Bilişim adası hedefi canlandırılacak ve hayata geçirilecek“

 

21 Haziran 2019 Cuma 09:48
Taçoy: “Bilişim adası hedefi canlandırılacak ve hayata geçirilecek“

III. KKTC KOBİ ZİRVESİ...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yeni dönemde "Bilişim Adası" hedefini canlandıracaklarını ve hayata geçireceklerini söyledi. 

Taçoy, III. KKTC Kobi Zirvesi’nde İnovasyon ve Bilişim konusunda konuşma yaptı. 

Taçoy, İnovasyon ve bilişimin hem bakanlık için hem de kişisel olarak kendisi için büyük önem arz ettiğini belirterek, şöyle devam etti. 

"Daha önceki bakanlık dönemlerimde adada bir ilk gerçekleştirerek KKTC’yi nasıl bilişim adası haline getirebiliriz diye çok geniş katılımlı bir organizasyon ile çalıştaylar düzenledik. Bu çalışmalar sonucunda ortaya konulan KKTC’yi bir Bilişim Adasına dönüştürme hedefini bu dönem canlandıracağız ve hayata geçireceğiz.  

Yeni Bakanlığım döneminde YAGA-KOBİGEM gibi yetkin bir ekiple açtığımız bu yolda birlikte yürüyeceğimizi bilmek beni daha da heyecanlandırıyor.

Bilişim ve inovatif girişimciliğin gelişmesinde üniversiteler ile özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimizden biridir.  Bu buluşmayı sağlayıp uyumlu bir sinerji oluşturacağız."

banner317
Taçoy, Hedefleri arasında bir yandan öğrencilerin kendi kapasitelerini artırabilmesi için yapılacak çalışmalar varken, bir yandan da öğrencilerin daha farklı imkânlardan yararlanacağı araştırma, geliştirmenin daha ileriye taşınabileceği imkânları üniversitelere sağlamak istediklerini kaydetti. 

Taçoy, buna ek olarak, Teknoparkları daha da gelişmiş konuma getirerek onların verecekleri hizmetleri kolaylaştıracaklarını belirterek, bu alandaki mevzuat çalışmaları; AR-GE ve Tasarım Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasalarının yeniden düzenlendiğini söyledi. 

Bu yasalar ile ilgili komite çalışmalarında bizzat bulunmuş biri olarak, dün ve bu gün yapılan çalışmalar rehberliğinde, çıkacak yol haritasında bu yasaları tekrardan revize etmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Taçoy, şöyle devam etti: 

"Dün, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen program ve projeleri geliştiren ve bu konuda pek çok başarıya imza atan KOSGEB, TOBB, TİM, HABİTAT ve TİKAD gibi kurumların çok değerli temsilcileri ile ülkemizin iş insanlarının, sivil toplum, üniversite ve kamudan gelen temsilcilerin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Dün yapılan çalıştayın sonuçları bize önümüzdeki dönem istediğimiz noktaya ulaşmamız için rehberlik yapacaktır. Türkiye’den ve ülkemizden paydaşlarının desteği ile gerçekleşmesi çalışmaya ayrı bir önem katmış ve bizi çok mutlu etmiştir.
Bu gün ise, bu alanda yaptıkları ile kendini ispatlamış çok değerli katılımcıların yer alacağı paneller ile KKTC’de Bilişim ve İnovatif Girişimciliğin stratejik yol haritasını çıkarmak için emek verilecektir.
İki gündür devam eden çalışmalar bir başlangıçtır, burada görev alanların sorumlulukları sona ermemiştir.
Belirlenen hedeflere adım adım emek vererek ulaşacağız. Gerekli adımların atılabilmesi için tüm paydaşların aktif katılımına ihtiyaç vardır."

Ekonomi Bakanı Taçoy, Hedeflerinin net olduğunu da belirterek, hedeflerini şöyle açıkladı:

"İnovatif Bilişim Girişimcilerinin kaynaklara ve pazarlara erişimi kolaylaştırılacak. Girişimcilerinin Yetkinliklerini geliştirecek eğitim altyapısı oluşturacak. 
İnovatif Bilişim Girişimciliğinin gelişiminde özel sektör katılımı sağlanacak. 
Kamunun, bu alanda etkin bir şekilde katkı koyması sağlanacak. 
Gerekli altyapı yatırımları yapılacak. Bilişim ve inovatif girişimciliğin gelişmesinde Üniversite – Sanayi iş birliği oluşturulacak."
 
Taçoy, bu başlıklar altında Türkiye’nin gücünü arkalarında görmenin kendisini daha da mutlu ettiğini, umutlandırdığını ve gururlandırdığını söyledi.

Taçoy konuşmasını şöyle tamamladı: 

"KOSGEB, TOBB, TİM, HABİTAT ve TİKAD gibi kurumların başarıları ortadadır. Bu gün burada imzalanacak protokoller ile onların tecrübe ve desteğini alacak olmak bizim için çok önemlidir ve değerledir.
Hep birlikte KKTC’yi refah ve ekonomik kalkınmasını başarmış daha güzel bir ülke haline getireceğimize inancım tamdır.YAGA başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Son Güncelleme: 21.06.2019 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersan Saner Ve Armağan Candan, Meclisi Akpa Toplantılarında Temsil Edecek
Ersan Saner Ve Armağan Candan, Meclisi Akpa Toplantılarında Temsil Edecek
Uluçay: “Bilişim ve inovasyon ülkeyi çok daha güvenlikli limanlara taşıyacak”
Uluçay: “Bilişim ve inovasyon ülkeyi çok daha güvenlikli limanlara taşıyacak”
Başçeri: “Üniversitelerdeki öğrenci varlığı KKTC'ye çağ atlattırabilir“
Başçeri: “Üniversitelerdeki öğrenci varlığı KKTC'ye çağ atlattırabilir“
Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 7’nci Dönem Mezunlarını Verdi
Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 7’nci Dönem Mezunlarını Verdi
Akıncı: “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata”
Akıncı: “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata”
Bulut: “Kobi’lerin desteklenmesi ekonomilerin büyümesi için gerekli”
Bulut: “Kobi’lerin desteklenmesi ekonomilerin büyümesi için gerekli”
En çok yağmur Pile’ye yağdı
En çok yağmur Pile’ye yağdı
Basın-Sen: “Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorunun çözümüne odaklanmalı; Maraş açılımı süreci oyalamaya dönük bir hamle..”
Basın-Sen: “Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorunun çözümüne odaklanmalı; Maraş açılımı süreci oyalamaya dönük bir hamle..”
KSP: “Kıbrıs sorununda çözümsüzlük kalıcılaştırılıyor”
KSP: “Kıbrıs sorununda çözümsüzlük kalıcılaştırılıyor”
Sertoğlu: “Ambargo tanımayan bilişim ve inovasyon sektörü geliştirilmeli“
Sertoğlu: “Ambargo tanımayan bilişim ve inovasyon sektörü geliştirilmeli“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim