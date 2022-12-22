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Taçoy: “Asgari ücrete taraflar karar verecek”

22 Aralık 2022 Perşembe 22:24
Taçoy: “Asgari ücrete taraflar karar verecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücret konusunda masaya rakam getirmeyeceğini, sadece oturup tarafları dinleyeceğini ifade ederek, “Asgari ücrete taraflar karar verecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre katıldığı televizyon programında ülke gündemini değerlendiren Taçoy, ilk olarak okullarda yaşanan hademe sorununa değindi.

Taçoy, özel sektörden hizmet alımı gerçekleşen konuda Kamu-İş’in bir süredir grev yaptığını anımsattı ve özel sektörden alınan hizmetin sendikalaştırılmak istendiğini söyledi.

Taçoy, sendikanın taleplerinin çalışanların bağlı olduğu şirket tarafından kabul edilmediğini anımsatarak, ihaleyi kazanan şirketin grevde olan çalışanlar yerine yeni istihdamlar yapma yoluna gittiğini kaydetti.

İşsiz kalanların hala eylemde olduğunu ifade eden Taçoy, "konunun özel şirket ile ilgili olduğunu" vurguladı.

Taçoy, sendikalaşmanın özel sektör tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu, özel sektörün sendikalaşmadan korktuğunu söyledi.

Taçoy, asgari ücret konusunda masaya rakam getirmeyeceğini, sadece oturup tarafları dinleyeceğini ifade ederek, toplumun içerisinde olan birisi olarak asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini bildiklerini, ancak yine de tarafları dinlemek gerektiğini aktardı.

Tarafların şu anki duruşlarının çok uzak olduğuna işaret eden Taçoy, “Piyasanın gerçeği, bizim gördüğümüz gerçekler ise oldukça farklı. Bizim kriterlerimiz sadece hayat pahalılığı değil” dedi.

Taçoy, asgari ücret konusunda son kararı bakanlar kurulunun vereceğini ifade ederek, kendisinin kurula gerekli tüm bilgileri sunacağını söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın son altı aya yönelik hayat pahalılığı hesaplamasının yüzde 32 olduğuna işaret eden Taçoy, bunun vatandaşa yansımasının ve alım gücünün yükselmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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