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Taçoy: "Akıncı’yı anlamıyorum; artık anlamak için de çaba harcamıyorum"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:08
Taçoy: "Akıncı’yı anlamıyorum; artık anlamak için de çaba harcamıyorum"
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “KKTC’deki birlik beraberliğimize zarar vermek isteyenlerin elindeki en büyük sermaye, ayrımcılık ve ayrımcılık üzerinden oy devşirme girişimleridir. Sırf  bu nedenle UBP’nin varlığı KKTC’nin çimentosudur. Anadolu - Kıbrıs ayrımı yapmadan bu toprakları, bu toprakların insanını seviyoruz.” Dedi.

Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “biat etmem” sözünü de Türkiye’yi kastederek ortaya söylediğini öne sürdü ve oy amacı taşıdığını kaydetti.

Taçoy açıklamasını şöyle südürdü:

“Anavatan Türkiye, Doğu Akdeniz’de yedi düvelle karşı karşıyadır. Neden? Sadece Türkiye’nin yetki alanları ile ilgili mi? Hayır. KKTC’nin de haklarını korumak maksadıyla buradadır. Bununla her KKTC vatandaşının gurur duyması gerekmektedir.

Ülkenin en büyük makamında olan bir kişinin, Türkiye Akdeniz’de yedi düvelle mücadele ederken, Türkiye yokmuş gibi davranması, KKTC insanının hukukuna sahip çıkmaması, üstüne de “Türkiye’ye biat” tartışması başlatması bizi, bize kırdırmaktan başka bir işe yaramaz.

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Sadece Anavatan Türkiye’yi değil, Anadolu insanını değil, hepimizi yaralar.

KKTC’den, Türkiye’nin bölgedeki haklı ve uluslararası hukuka dayanan mücadelesine her KKTC Vatandaşı destek vermelidir. Türkiye’nin ve bizlerin haklılığı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanmaktadır.

“İlle de federasyon, sadece federasyon” diyerek seçim kampanyası yapan sayın Akıncı, belli ki bölgemizdeki siyasi gelişmeleri takip etmek yerine, sadece oy toplamaya odaklanmıştır. Halkımızın hakkını savunmaktan aciz bir görüntü ile, sadece Türkiye karşıtlığı üzerinden oy devşirme girişimleri kimseye yarar sağlamaz, sayın Akıncı’ya da sağlamayacaktır.

Türkiye bizden biat etmemizi değil, eşit bir işbirliği çabası içerisinde, haklarımıza sahip çıkmamızı istiyor.

Bu nedenle ben sayın Akıncı’yı anlayamadığım gibi, anlama çabası ortaya koymayı da bıraktım. Halkımız 11 Ekim’de UBP’nin hakkını teslim edecek, sayın Akıncı’ya da uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı müzakere masasına hapsetmemesi gerektiğini öğretecektir.

Bunu anlatmaya, bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz.”

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Son Güncelleme: 24.08.2020 12:38
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıHasan Taçoy
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