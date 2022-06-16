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Taçoy, Akdeniz Girişim Derneği heyetini kabul etti

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Akdeniz Girişim Derneği Heyetini Kabul Etti

16 Haziran 2022 Perşembe 15:00
Taçoy, Akdeniz Girişim Derneği heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kerim Oğuz Başkanlığı’ndaki Akdeniz Girişim Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde heyete Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden öğretim görevlisi olan, Türkiye’den gelen Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak da eşlik etti.

Kabulde heyet adına söz alan Kerim Oğuz, Hasan Taçoy’un görevini layıkıyla yapan en sevilen bakanlardan biri olduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi ve Taçoy’a plaket takdim etti.

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Oğuz, dernek olarak Bakanlık ile işbirliği içinde çalışarak katkı koymaya da hazır olduklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, bakanlığının doğumdan ölüme kadar toplumun her kesimine dokunan ve insan hayatının sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir bakanlık olduğunu kaydetti.

Çalışma yaşamından sosyal güvenlik alanına, sosyal hizmetlerden kadın çalışmalarına kadar bakanlığın sonsuz ilgi ve özveri istediğini söyleyen Taçoy, dernek ile dayanışma içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade ederek derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

Bakan Taçoy, Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak’a da ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, ilerleyen günlerde Bakanlık ile işbirliği içinde kurum personeline ve paydaşlarına yönelik eğitimlerin verilmesi konusunda neler yapılabileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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Son Güncelleme: 16.06.2022 15:53
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