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Taçoy : “Acı kaza bizleri derinden üzdü”

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:00
Taçoy : “Acı kaza bizleri derinden üzdü”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda yaşanan iş kazasında Fatma Taşçı’nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bir yandan İş güvenliğinin önemini vurgulayarak iş  kazalarının  ve ihmallerinin yaşanmadığı bir yapı  mekanizma oluşturmak adına  tüm gayretlerimiz sürerken böylesi bir kazanın yaşanması  bizleri derinden üzmüştür” diyen Taçoy, ölümle sonuçlanan iş kazası ile ilgili gerekli  adımların atılacağını belirtti.

Taçoy, Fatma Taşçı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

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