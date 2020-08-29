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Taçoy: “30 Ağustos ruhunu, birliğimizi ve bütünlüğümüzü tereddüt etmeden güçlendirmeliyiz”

29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:22
Taçoy: “30 Ağustos ruhunu, birliğimizi ve bütünlüğümüzü tereddüt etmeden güçlendirmeliyiz”
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30 AĞUSOS ZAFER BAYRAMI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 30 Ağustos ruhunu güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Hasan Taçoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Anavatan Türkiye ile KKTC’yi etle tırnak yapan, birleştiren, bütünleştiren bu tarih, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şanlı Dumlupınar zaferini, Türk Halkına Zafer bayramı olarak hediye etmesi ile daha bir anlam kazandı” dedi. 

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Taçoy, “Şanlı Türk ulusunun bir parçası olmak, KKTC halkının en önemli özelliğidir. Var olmak, varlığımızı geleceğe taşımak için 30 Ağustos ruhunu, birliğimizi ve bütünlüğümüzü tereddüt etmeden güçlendirmeliyiz” dedi. 

Doğu Akdeniz’deki gerginliğe de değinen Taçoy, Türkiye’nin ortaya koyduğu çaba, cesaret ve haklılık, Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmanı Anadolu’dan kovarak şanlı bir cumhuriyet kurması ile sonuçlanan süreçteki ruhla aynıdır. KKTC halkı olarak, sonuna kadar bu mücadelede bir bütün olarak Anavatan Türkiye ile yan yana yürüyeceğiz” dedi.

Taçoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş savaşında şehit düşenlere rahmet diledi.

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Son Güncelleme: 29.08.2020 17:36
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