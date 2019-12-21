banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768
Esentepe’de iş kazası
ESENTEPE’DE İŞ KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU
Dikkat sis var
DİKKAT SİS VAR
Flaş Haber
Dikkat sis var
Kapat

Taçoy: “21 Aralık Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadelenin somut bir kanıtı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı...

Taçoy: “21 Aralık Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadelenin somut bir kanıtı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı...

21 Aralık 2019 Cumartesi 13:47
Taçoy: “21 Aralık Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadelenin somut bir kanıtı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 21 Aralık’ın Kıbrıs Türkü’nün egemenliği ve bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelenin ve ödediği bedellerin somut bir kanıtı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, “Aziz şehitlerimizi ve onların canlarını neyin uğruna feda ettiklerini bize kimse unutturamaz” dedi.

Verilen büyük ve şanlı mücadelenin bir sonucu olarak ulaşılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitlerin bir emaneti olduğu gerçeğini asla unutmadan ileriye yürümeyi sürdüreceklerini kaydeden Taçoy, “Devletimizi yüceltmek bizlerin aziz şehitlerimize boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.

Taçoy, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Rum toplumunda Enosis emelinin hala daha yaşadığını belirterek, “Ellerini Kıbrıs Türklerinin kanına bulamış olanlar, bugün çalıntı bir devlet kisvesiyle, aynı amaçla hareket etmeyi sürdürmekte ve bizi egemenliğimizden mahrum bırakmaya çalışmaktadırlar” dedi.

banner317
“Kanlı Noel” geride kalmış olsa da Kıbrıs Rum toplumunda ENOSİS emelinin ne yazık ki hala yaşamakta olduğunun altını çizen Taçoy, bu nedenle geçmişten ders alınarak geleceği planlamak gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitlerin bir emaneti olduğunu, devleti yüceltmenin bir borç olduğunu kaydeden 
Taçoy mesajında, “Şehitlerimizi asla unutmadık, unutturmayacağız da” ifadelerini kullanarak, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde canlarını feda eden şehitleri rahmet ve şükranla andı.

            
 

Son Güncelleme: 21.12.2019 16:53
Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy21-25 Aralık Şehitler Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Doğa’da veliler derste” projesi eğitim programı tamamlandı
“Doğa’da veliler derste” projesi eğitim programı tamamlandı
Emekli Polisler Derneği yeni yıl yemeğinde buluştu
Emekli Polisler Derneği yeni yıl yemeğinde buluştu
Şehitler Gazimağusa’da anıldı
Şehitler Gazimağusa’da anıldı
24 Aralık Kumsal Katliamı’nın görgü tanığı Kudret Anlar, yaşananları anlatacak
24 Aralık Kumsal Katliamı’nın görgü tanığı Kudret Anlar, yaşananları anlatacak
Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi
Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi
Gazimağusa’da tören düzenlendi
Gazimağusa’da tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Akıncı Satranç Turnuvası açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı Satranç Turnuvası açılışını yaptı
Güzelyurt’ta tören düzenlendi
Güzelyurt’ta tören düzenlendi
Pilli: “Bu büyük mücadele ve acıları unutmak mümkün değil”
Pilli: “Bu büyük mücadele ve acıları unutmak mümkün değil”
Ayvasıl şehitleri yarın anılacak
Ayvasıl şehitleri yarın anılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim