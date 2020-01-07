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Taçoy: “2020 sonuna kadar enerji fiyatlarına artış getirmemek önümüzdeki ciddi bir hedef”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2020 sonuna kadar enerji fiyatlarına artış getirmemenin önlerindeki ciddi bir hedef olduğunu açıkladı.

Taçoy: “2020 sonuna kadar enerji fiyatlarına artış getirmemek önümüzdeki ciddi bir hedef”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2020 sonuna kadar enerji fiyatlarına artış getirmemenin önlerindeki ciddi bir hedef olduğunu açıkladı.

07 Ocak 2020 Salı 17:46
Taçoy: “2020 sonuna kadar enerji fiyatlarına artış getirmemek önümüzdeki ciddi bir hedef”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu amaçla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu geleceğe taşımakta ve çağın gerektirdiği yatırımları yapmakta kararlılık belirtti.

Hasan Taçoy, “Devlet, vatandaşına daha ucuz elektrik enerjisi sunmak için her türlü adımı atmakta kararlıdır” dedi.

Taçoy, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaşması adına 7-13 Ocak tarihleri arasında KKTC’de de bu haftanın kutlanacağını bildirdi.

“Enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden ve gerektiği gibi kullanılması, aslında en iyi tasarruf yöntemi” diyen Taçoy, bir ada ülkesi olunması nedeniyle enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın, aslında en iyi tasarruf yöntemi olarak öne çıktığını vurguladı.

“ÖNÜMÜZDEKİ CİDDİ HEDEF”

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Bakan Taçoy, halkın hem döviz krizlerinin etkisinden hem de dünya borsasındaki petrol fiyatlarındaki artıştan en az etkilenmesi için her türlü alternatifin masada olduğunu belirterek şöyle devam etti:

 “Önümüzde ciddi bir hedef var. O da 2020 sonuna kadar enerji tüketim fiyatlarına artış getirmemek. Bunun için yapılması gerekenler var. Farklı organizasyonlarla hem Kıb-Tek’i geleceğe taşımak hem de çağın gerektirdiği yatırımları yapmak konusunda kararlıyız.

Enerji politikası ve bu çerçevede tüm paydaşlarla ele alınması gereken siyasi amaçlara kurban edilmeyecek kadar ciddi bir konudur.

Muhalefetle, çalışanların örgütlü bulunduğu sendikayla, ilgili meslek odaları ile bu alandaki istişarelerimiz devam edecek.

Biz, ilk etapta bu yıl içerisinde güneş enerji santralini devreye koymak için gerekli adımları atıyoruz. Devlet, vatandaşına daha ucuz elektrik enerjisi sunmak için her türlü adımı atmakta kararlıdır. Enerji Tasarruf Haftası nedeniyle, vatandaşlarımızın da enerjiyi tasarruflu kullanması önceliklerimiz arasındadır, bu konuda gerekli bilinçlendirmeleri yapmaya devam edeceğiz. “

Son Güncelleme: 07.01.2020 21:13
Anahtar Kelimeler:
Kktc Enerji FiyatlarıHasan Taçoy
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