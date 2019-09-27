banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104628
ALTIN
272.195
DOLAR
5.6537
STERLİN
6.9684
EURO
6.1816
İki yıldır kaçak yaşıyordu
İKİ YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Girne'de uyuşturucu
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Girne'de araçta fuhuş
Kapat

Taçoy: ‘2020-2035 Stratejik Ekonomi Planı’ üzerinde çalışılıyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’nin 15 yıllık ekonomik ve finansal vizyonunu kapsayacak “2020-2035 Stratejik Ekonomi Planı” üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Taçoy: ‘2020-2035 Stratejik Ekonomi Planı’ üzerinde çalışılıyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’nin 15 yıllık ekonomik ve finansal vizyonunu kapsayacak “2020-2035 Stratejik Ekonomi Planı” üzerinde çalıştıklarını belirtti.

27 Eylül 2019 Cuma 08:01
Taçoy: ‘2020-2035 Stratejik Ekonomi Planı’ üzerinde çalışılıyor”


Ekonomik protokollerin, “para alacağız” mantığıyla ele alınmasının yanlış olduğunu kaydeden Taçoy, protokollerin iki ülke arasında birbirlerini daha rahat anlayabilecekleri ekonomik ortamların yaratılması olarak görülmesi gerektiğini söyledi.   Taçoy, BRT’de katıldığı Gündem Artı programında kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik hedefleri açıkladı.

“KISA, ORTA VE UZUN VADELİ PLANLAR HAZIRLANACAK”
Taçoy, mevcut ekonomik planın önceki hükümetin eksiklikleri nedeniyle kısa dönemi kapsayan bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, bundan sonrası için kısa, orta ve uzun vadeli planların hazırlanacağını söyledi.
Bakan Taçoy, geçtiğimiz hafta Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile beş buçuk saati aşkın bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, toplantıda bu yılın yanı sıra kıyı ticaretinin geliştirilmesinin ele alındığını aktardı.Finansal yaklaşım yerine ekonomik yaklaşım öngördüklerini ifade eden Taçoy, bu noktada ısrarlı olduklarını söyledi.

“BİZİM ÜZERİNDE ESAS DURDUĞUMUZ 2020-2035 EKONOMİK VE STRATEJİK PLANDIR”
2020-2035 KKTC’nin stratejik ve ekonomik gelişim planı üzerinde durduklarını dile getiren Taçoy, bunu kısa, uzun ve orta vadede düşündüklerini anlattı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, konuyu Türkiye’nin yanısıra, AB Komisyonu, Dünya Bankası ve bazı üçüncü ülkelerle birlikte değerlendirdiklerini belirterek, “Bunun üzerinde çalışıyoruz ve bizim için olmazsa olmazımızdır. Bizim üzerinde esas durduğumuz 2020-2035 ekonomik ve stratejik plandır. Bu plan bizim bu yıl içerisinde ortaya koymuş olduğumuz kendimizin Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım ve destek isteyerek talep ettiğimiz projelerden bir tanesidir. Ekonomik program içerisinde vardır ve biz bunun üzerinde çalışmaya başladık” şeklinde konuştu.
10 Ekim itibarıyla iki tarafın ekonomik protokolün 1 ve 3 yıllık seviyelerini konuşmaya başlayacağını açıklayan Taçoy, KKTC tarafı olarak 3 yıllık bir programdan yana olduklarını söyledi.

banner317
Uzun vadeli bir finansal yapının oluşması ve devletin finansal olarak önünü görebilmesini talep ettiklerini belirten Taçoy, ülke ekonomisinin üçte ikisini oluşturan kamu sektörünün önümüzdeki 3 yıl içerisinde neler yapabileceğini görmek istediklerini kaydetti.
Bu nedenle uzun vadeli bir ekonomik program istediklerini ve bunun üzerinde durduklarını ifade eden Taçoy, bunun gelişmesi için neler yapılabileceğini konuştuklarını aktardı.
Bakan Taçoy, 3 yıllık bir ekonomik programın ülkeye getireceği ciddi avantajlar bulunduğuna işaret etti.
Ekonomiyi güçlendirerek finansı güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Taçoy, 2020-2035 planlamasının da bunu öngördüğünü söyledi.
Taçoy, “Ekonomik unsur olarak bana bir şey kazandırmayacak bir işin finansal olarak yapılmaması gerektiğini iddia ediyorum. Finansın boşu boşuna atıl bir para, habis bir para olmasını istemiyorum” dedi.
“Şu bilinmelidir ki, ne isterse olsun, ne yapılırsa yapılsın, her şey KKTC devleti, halkı ve insanı için yapılmaktadır” diyen Taçoy, bunun asla unutulmamasını istedi.
 

Son Güncelleme: 27.09.2019 11:40
Anahtar Kelimeler:
KktcTaçoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı ile Koopbank arasında protokol imzalandı
Maliye Bakanlığı ile Koopbank arasında protokol imzalandı
Saner ve Candan, AKPA toplantılarına katılacak
Saner ve Candan, AKPA toplantılarına katılacak
Bakan Sucuoğlu Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu kabul etti
Bakan Sucuoğlu Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu kabul etti
Tabipler Birliği HIV testlerinin gerekliliğine vurgu yaptı
Tabipler Birliği HIV testlerinin gerekliliğine vurgu yaptı
Çağatay: “Kıbrıs Türkünün sesini Newyork’ta duyurmak çok önemlidir”
Çağatay: “Kıbrıs Türkünün sesini Newyork’ta duyurmak çok önemlidir”
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı
GAÜ Karbon Ayak İzini Sıfırlamayı taahhüt etti
GAÜ Karbon Ayak İzini Sıfırlamayı taahhüt etti
TMT Mücahitler Derneği, Maraş arazileri için Vakıflar İdaresi’nce yapılan girişimi destekledi
TMT Mücahitler Derneği, Maraş arazileri için Vakıflar İdaresi’nce yapılan girişimi destekledi
İskele'deki sağlik merkezinin ismi “Dr. Orhan Müderrisoğlu Sağlık Merkezi“ oldu
İskele'deki sağlik merkezinin ismi “Dr. Orhan Müderrisoğlu Sağlık Merkezi“ oldu
Akçagil Görneç köyü daha güzel oluyor
Akçagil Görneç köyü daha güzel oluyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim